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統帥飯店震垮拆到剩招牌 傳轉讓也告吹

發稿時間：2018/02/12 21:14

最新更新：2018/02/12 22:24

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花蓮強震導致當地指標性建築統帥大飯店坍塌，9日開拆到12日傍晚已只剩招牌。外傳統帥原已簽約轉賣，因震垮而告吹，統帥副總周瑞祥表示，原本有談但沒談成，原因沒多說。中央社記者李先鳳攝　107年2月12日花蓮強震導致當地指標性建築統帥大飯店坍塌，9日開拆到12日傍晚已只剩招牌。外傳統帥原已簽約轉賣，因震垮而告吹，統帥副總周瑞祥表示，原本有談但沒談成，原因沒多說。中央社記者李先鳳攝　107年2月12日

（中央社花蓮縣12日電）花蓮強震，指標性建築統帥大飯店坍塌，9日開拆到今天傍晚拆到只剩招牌，令許多花蓮人感慨。傳聞統帥原本簽約轉賣，因震垮而告吹，統帥副總周瑞祥說，原本有談但沒談成，原因沒多說。

民國66年營運的花蓮統帥飯店在地震中震垮，令許多花蓮人不捨，業者也希望重建，找回昔日榮景。這幾天拆除的過程中，不少老員工、民眾都前來觀看、拍照，留下老飯店最後身影。

統帥飯店地下1層、地上11層，約有270間客房，緊鄰舊花蓮火車站，開張迄今承載不少國內旅客及花蓮人的美好回憶。

這次強震，把統帥大飯店震成軟腳蝦，1到3樓塌陷，3樓變成了1樓，現場搜救人員疏散4到8樓房客，並使用機具破壞建築結構體，全力營救受困員工，其中1名員工不幸喪命。現傳出6日中午和阿斯瑪麗景大飯店簽訂契約轉讓。

統帥飯店副總周瑞祥表示，原本有在談，但後來沒有談成，什麼原因要賣、又什麼原因沒談成卻不願多說。

阿思瑪麗景大飯店經理周育麟表示，簽訂契約轉讓是謠傳，但有聽仲介說要賣。（編輯：卞金峰）1070212

花蓮強震導致當地指標性建築統帥大飯店坍塌，9日起展開拆除作業。外傳統帥原已簽約轉賣，因震垮而告吹，統帥副總周瑞祥12日表示，原本有談但沒談成，但原因不願多說。中央社記者李先鳳攝　107年2月12日花蓮強震導致當地指標性建築統帥大飯店坍塌，9日起展開拆除作業。外傳統帥原已簽約轉賣，因震垮而告吹，統帥副總周瑞祥12日表示，原本有談但沒談成，但原因不願多說。中央社記者李先鳳攝　107年2月12日
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