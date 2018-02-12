統帥飯店震垮拆到剩招牌 傳轉讓也告吹

花蓮強震導致當地指標性建築統帥大飯店坍塌，9日開拆到12日傍晚已只剩招牌。外傳統帥原已簽約轉賣，因震垮而告吹，統帥副總周瑞祥表示，原本有談但沒談成，原因沒多說。中央社記者李先鳳攝 107年2月12日

（中央社花蓮縣12日電）花蓮強震，指標性建築統帥大飯店坍塌，9日開拆到今天傍晚拆到只剩招牌，令許多花蓮人感慨。傳聞統帥原本簽約轉賣，因震垮而告吹，統帥副總周瑞祥說，原本有談但沒談成，原因沒多說。



民國66年營運的花蓮統帥飯店在地震中震垮，令許多花蓮人不捨，業者也希望重建，找回昔日榮景。這幾天拆除的過程中，不少老員工、民眾都前來觀看、拍照，留下老飯店最後身影。



統帥飯店地下1層、地上11層，約有270間客房，緊鄰舊花蓮火車站，開張迄今承載不少國內旅客及花蓮人的美好回憶。



這次強震，把統帥大飯店震成軟腳蝦，1到3樓塌陷，3樓變成了1樓，現場搜救人員疏散4到8樓房客，並使用機具破壞建築結構體，全力營救受困員工，其中1名員工不幸喪命。現傳出6日中午和阿斯瑪麗景大飯店簽訂契約轉讓。



統帥飯店副總周瑞祥表示，原本有在談，但後來沒有談成，什麼原因要賣、又什麼原因沒談成卻不願多說。



阿思瑪麗景大飯店經理周育麟表示，簽訂契約轉讓是謠傳，但有聽仲介說要賣。（編輯：卞金峰）1070212



