違法處理廢溶劑 高球製造商8人交保候傳

雲林地檢署13日表示，12日稽查行動破獲國內高爾夫球製造商非法處理廢有機溶劑，公司負責人夫妻、營運長等8人以涉嫌違反廢棄物清理法及商業會計法，分別以新台幣65萬元至5萬元不等交保候傳，並限制住居。（警方提供）中央社記者葉子綱傳真 107年2月13日

（中央社記者葉子綱雲林縣13日電）雲林地檢署今天指出，國內高爾夫球製造商非法處理廢有機溶劑，涉嫌違反廢棄物清理法等，公司負責人夫妻、營運長等8人，以新台幣65萬元至5萬元不等交保候傳，並限制住居。



雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，雲林檢方指揮雲林調查站、保七總隊、斗六警分局，會同環保署、雲林縣環保局、苗栗縣環保局，12日在雲林、彰化、台中、苗栗等地聯合稽查。



黃怡華指出，稽查行動破獲國內知名高爾夫球製造商，未依法將產出的有害事業廢棄物（廢有機溶劑）委託合法業者清除，反而開立假發票進行假買賣，交給未領有甲級許可證的廠商處理。



檢察官偵訊後，將高爾夫球公司負責人夫妻、營運長、財務長、廠長、採購、員工等共8人，以涉嫌違反廢棄物清理法及商業會計法，分別以新台幣65萬元至5萬元不等交保候傳，並限制住居。



檢方偵辦發現，未領有甲級許可證的廢棄物清理廠商，在民國104年及106年間，陸續收受高爾夫球公司已無市場經濟價值、閃火點小於攝氏60度的有害廢有機溶劑15.5公噸，已涉嫌違反廢棄物清理法及會計法。



黃怡華表示，雲林檢方結合環保署、雲林縣政府、雲林縣環保局、警調成立「雲林地區國土保育聯繫平台」，持續查緝破壞國土及環境的不法行徑，遏阻任何破壞環境的行為，維護環境品質、實現環境正義。（編輯：方沛清）1070213