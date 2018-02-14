沐浴乳瓶裝內藏毒 馬籍毒鴛鴦落網

航空警察局14日在破案記者會中表示，兩名馬籍旅客13日下午搭機來台通關時，被航警攔下，開啟行李後，發現攜帶的沐浴乳、洗髮乳等瓶內，裝有不明粉末，經鑑定為愷他命（K他命），共6082公克。被依毒品危害防制條例，移送檢方偵辦。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 107年2月14日

（中央社記者邱俊欽桃園機場14日電）兩名馬來西亞籍男女從吉隆坡搭機來台，行李經X光機檢查時，發現沐浴乳、洗髮乳的瓶裝內，裝有愷他命6082公克。2人經調查後，被依違反毒品危害防制條例，移送檢方偵辦。



航空警察局今天上午在破案記者會中表示，兩名馬籍旅客昨天下午搭機來台時，被航空警察局安全檢查大隊與財政部關務署台北關人員，以X光機儀器檢查時，發現行李內有毒品反應。



航警在2人通關時遭攔下，開啟行李後，發現內裝的沐浴乳、洗髮乳等瓶裝內，裝有不明粉末，經鑑定為愷他命(K他命），共6082公克。



2人對瓶裝內裝有毒品支吾其詞，經航警偵訊調查後，被依照違反毒品危害防制條例，移送桃園地方法院檢察署偵辦，後續並擴大追查共犯集團。



航空警察局長陳檡文指出，運毒集團利用春節期間旅客眾多之際，想闖關毒品來台牟利，經員警遵守「看不清不放、查不清不放、交代不清不放、有懷疑不放」等四不原則，成功攔截毒鴛鴦運毒案。



航警表示，從2月9日至今，分別在桃園國際機場、台中清泉崗機場查獲各式運毒闖關案件，查獲毒品量共約112公斤，春節期間也將持續各機場、港口的查緝工作，以阻絕毒品入境。（編輯：陳清芳）1070214