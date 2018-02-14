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年節近嫌犯欲脫逃 法警壓制解除危機

發稿時間：2018/02/14 12:36

最新更新：2018/02/14 14:23

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zoom in 台灣台中地方法院行政庭長莊深淵14日受訪表示，吳姓嫌犯因涉嫌毒品案，今天從台中看守所押解到台中地院審理，吳男由2名法警帶到13號法庭準備應訊，趁法警解開手銬腳鐐，在法庭內企圖脫逃，被一旁的法警壓制逮捕。中央社記者蘇木春攝　107年2月14日台灣台中地方法院行政庭長莊深淵14日受訪表示，吳姓嫌犯因涉嫌毒品案，今天從台中看守所押解到台中地院審理，吳男由2名法警帶到13號法庭準備應訊，趁法警解開手銬腳鐐，在法庭內企圖脫逃，被一旁的法警壓制逮捕。中央社記者蘇木春攝　107年2月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）吳姓嫌犯今天在台中地院審理時，趁法警解開手銬腳鐐，在法庭內企圖脫逃，被一旁的法警壓制逮捕。台中地院表示，靠近年節人犯的情緒會較不穩定，會加強戒備避免類似案件。

台灣台中地方法院行政庭長莊深淵今天受訪表示，吳姓嫌犯因涉嫌毒品案，今天從台中看守所押解到台中地院審理，吳男在9時30分由2名法警帶到13號法庭準備應訊。

法警依規定解開吳男的手銬與腳鐐，未拘束人身自由，讓他坐在被告席，法警坐在他兩旁，但吳男趁法官低頭檢視資料時，突然轉身要跳過欄杆試圖脫逃，其中一名法警從後方將吳男抱住，另一人上前將他壓制。

在法庭外的值庭法警也立即封鎖出入口，吳男未成功脫逃，法官認為被告情緒激動，不適合再繼續審理，決定將他解送回台中看守所，將另訂刑期再通知他出庭。

莊深淵說，靠近年節人犯的情緒會較不穩定，會加強戒備押解人犯，及法庭人員進出狀況，避免類似案件再發生。（編輯：張銘坤）1070214

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