被控裝瞎詐保判刑 陳敬鎧聆判哽咽喊冤

前手球國手陳敬鎧（前左）被控裝瞎詐保，一審判4年10月，案經上訴，高雄高分院14日改判1年2月，全案定讞。陳敬鎧聆判後哽咽喊冤，陳妻（右）上前安撫。中央社記者程啟峰高雄攝 107年2月14日

（中央社記者程啟峰高雄14日電）前手球國手陳敬鎧被控裝瞎詐保，一審判4年10月，案經上訴，高雄高分院今天改判1年2月，得易科罰金，所得保費新台幣522.5萬元沒收，全案定讞。陳敬鎧聆判後哽咽喊冤，辯護律師則說，將提再審討公道。



陳敬鎧曾與藝人蕭敬騰合拍公益廣告而出名，他2009年間因一場車禍視力受損，獲3家保險公司理賠共計522萬5218元，事後被控裝瞎詐保，一審依3個詐欺罪判他4年10月，陳敬鎧不服上訴，高雄高分院上午宣判。



陳敬鎧由妻子、陳母及辯護律師陪同到庭聆判，法扶基金會及盲人重建團體代表多人也到場聲援。



高雄高分院合議庭認為，陳敬鎧雖車禍有造成視力受損，但依陳敬鎧車禍後還能跳接飛盤，且返校應試時還能閱讀試卷的中文字並作答，依綜合判斷視力受損程度應未達理賠標準，依3個詐欺罪分別量刑，原審判刑過重，應予撤銷，改判1年2月為當。



陳敬鎧聆判後在高雄高分院前與辯護律師團召開記者會表示不服判決，將提再審討公道。



陳敬鎧哽咽怒嗆，「憑什麼要這樣判我，我這麼努力在生存下來，換來的卻是這樣」，這項判刑結果等於判視障者死刑，視障看不到就要在家裡當一個廢人嗎。



陳敬鎧落淚喊冤，一旁聲援的視障人士也頻頻拭淚，陳妻及陳母則上前加以安撫。一旁的律師團及法扶基金會人員也紛為陳敬鎧加油，他們並同聲表示，將提再審等司法救濟程序，直到陳敬鎧獲平反為止。



律師楊正華更是當場怒摔麥克風，大罵承審法官「見樹不見林」，不採信醫學報告鑑定，卻執著於明眼人的成見，她為這個案子花盡6、7年努力，竟無法為陳敬鎧平反，令人遺憾。



盲人律師李秉宏也為陳敬鎧叫屈，他說，陳敬鎧是中途失明者，擁有明眼人過去的記憶，陳敬鎧車禍後努力學習適應失明後的生活，卻換得鋃鐺入獄，情何以堪。



他表示，這個案子法官因缺乏障礙意識，無法將心比心了解視障者，如此判決不僅荒謬，也嚴重傷害視障礙者權利。（編輯：張銘坤）1070214



