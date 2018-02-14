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男涉酒駕高速行駛肇事 釀一死一傷

發稿時間：2018/02/14 13:32

最新更新：2018/02/14 14:19

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警方14日表示，嘉義縣郭姓男子13日深夜涉酒駕高速行駛台一線民雄路段，疑追撞前方車輛及安全島翻覆，車體扭曲變形，零件散落四處，造成車內阮姓男子送醫不治、郭男及另一乘客重傷送醫。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月14日警方14日表示，嘉義縣郭姓男子13日深夜涉酒駕高速行駛台一線民雄路段，疑追撞前方車輛及安全島翻覆，車體扭曲變形，零件散落四處，造成車內阮姓男子送醫不治、郭男及另一乘客重傷送醫。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月14日

（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）嘉義縣郭姓男子昨天深夜涉酒駕高速行駛台一線民雄路段，疑追撞前方車輛及安全島翻覆，車體嚴重扭曲變形，造成車內阮姓男子送醫不治、郭男及另一乘客重傷送醫；原因待調查。

警方今天表示，台一線南下256公里處（嘉義縣民雄鄉）於昨天深夜傳出兩部自小客車嚴重車禍事故，涉嫌肇事車輛翻覆，車體扭曲變形，零件散落四處，另一輛被追撞車輛後方凹了一大片。

員警趕到現場，涉肇事駕駛郭姓男子與另一名乘客杜姓男子在車外，而受困車內阮姓男子被救出時，已無生命跡象，緊急送醫急救，仍宣告不治。

警方說，郭男酒測值0.89毫克，送醫治療，發現肝臟裂傷、四肢擦傷，在加護病房觀察中，有生命危險，杜男手部骨折，須住院治療；被追撞駕駛武姓女子輕傷，不願就醫。

這起死亡車禍由民雄分局車禍處理小組處理，處理員警表示，郭男與其他兩名越南籍男子在民雄鄉同一家工廠上班，郭男昨天深夜疑酒後駕車從嘉義縣大林鎮要返回民雄鄉。

警方說，據目擊民眾陳述，郭男駕車一路高速行駛，且猛按喇叭，行經事故現場時，先追撞前方的自小客車後，失控衝撞安全島翻覆。詳細肇事原因需進一步調查釐清。（編輯：黃于）1070214

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