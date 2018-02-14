調查局：追緝販毒集團 查背後金流

（中央社記者王揚宇台北14日電）檢調等單位合力破獲國內史上最大宗搖頭丸走私案；法務部調查局長蔡清祥表示，會持續追查後面的毒品集團，並由調查局洗錢防制處追查相關資金來源。



法務部調查局台北市調查處等單位，宣布破獲一宗可供2300萬人次施用、市值至少新台幣30億元、總重600公斤的MDMA毒品（俗稱搖頭丸）走私案，並於今天召開記者會；法務部政務次長蔡碧仲、基隆地檢署檢察長陳宏達、財政部關務署基隆關副關務長葉明星等人出席記者會，對外說明。



蔡清祥說，能破獲這起走私案，歸功於緝毒團隊的通力合作，而調查局在「新世代反毒策略」中，主要負責國際走私、大盤毒梟、製造工廠等查緝工作，更要「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」；雖然這次查獲到史上最大宗的搖頭丸走私案，但不會以此為滿足，會繼續追緝後面的毒品集團，洗錢防制處也會持續追查相關資金來源。



蔡碧仲說，這次查獲的毒品量，若以一個人最低吸食劑量來估算，可以讓2300萬人施用，所以要感謝調查局、基檢、關務單位，讓國人免於毒害，也希望六大緝毒系統可以持續發揮團隊合作精神，形成交叉火網，瓦解毒品（走私）集團。



陳宏達則說，今天能成功破獲這起毒品走私案，是團隊合作精神發揮到極致，可供各單位參考，透過團隊辦案模式把毒品危害徹底掃除。



陳宏達指出，基檢長期與調查局合作下，偵破過多起史上最大或第二大的毒品案，例如史上最多的古柯鹼（218公斤）案等，「但我沒有為這樣的績效感到欣喜，因為這代表著毒品危害日趨嚴重、無孔不入」，希望各單位繼續堅持下去，因為堅持就是勝利，大家努力讓國人有一個無毒家園。



葉明星也說，去年全台四個海關共緝獲4400公斤毒品，然而基隆關光在今年的1月至2月間，就破獲2725公斤毒品，顯示毒品危害日趨氾濫；基隆關有很多優秀的艙單過濾人員、報單查驗人員等，也有兩台大型X光貨櫃檢查儀、11條緝毒犬等，再配合檢調人員通力合作，會全力把毒品攔截下來。（編輯：李亨山）1070214