少將謝嘉康共諜案不起訴 檢認無對價關係

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市橋頭地檢署今天表示，前少將謝嘉康疑涉共諜案偵結，橋檢認為謝嘉康無對價關係不予起訴，但介紹謝嘉康與陸方接觸的前上校辛澎生及其楊姓友人則被依違反國安法提起公訴。



橋頭地檢署晚間發布新聞稿指出，辛澎生2007年間擔任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長，隔年11月退伍，辛退伍前經友人介紹赴韓國、峇里島等地旅遊，並與大陸地區情治單位人士見面，接受旅遊招待。



辛澎生退伍後依大陸地區情治單位人士要求，於2009年4月間邀約軍中舊屬也就是時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長的謝嘉康，於同年7月間共同出國至泰國普吉島旅遊。



2010年7月間，楊姓被告接受大陸情治單位指示，安排辛澎生與謝嘉康家人共同前往上海世界博覽會參觀，由大陸地區情治單位招待食宿，還接受餽贈貴州茅台酒及吉祥世博紀念套章等禮品，但此行謝嘉康因具現役軍人身分不能成行。



2010年8月間，辛、楊兩被告又安排謝嘉康（時任國防大學戰爭學院正規班上校學員）及其家人接受陸方招待出國至馬來西亞旅遊。



橋檢認為，辛澎生及楊姓被告依大陸地區情治單位人士指示欲拉攏吸收謝嘉康，謝又數次前往第三地與大陸地區情治單位人士接觸，辛、楊兩人違反國家安全法罪嫌重大。



不過，謝嘉康與其家人雖多次接受對岸人員招待，但查無為大陸地區情治單位拉攏吸收成員的行為，因此不予起訴。



至於謝嘉康身為國軍高階將領不知避嫌，仍與家人數次免費接受招待出國旅遊並收受禮品，涉有行政違失部分屬軍方行政調查職權，檢方不便置喙。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070214