台西警分局長昏倒 送醫恢復生命跡象

雲林縣警察局台西分局長曾學貴15日中午督勤時，突然昏倒，送醫急救，但到院前已無呼吸心跳。警政署長陳家欽（前中）下午前往探視並慰問家屬。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 107年2月15日

（中央社記者江俊亮雲林縣15日電）雲林縣警察局台西分局長曾學貴今天中午督勤時突然昏倒，送醫院前已無呼吸心跳，經醫護人員搶救，恢復生命跡象。



雲林縣警察局下午發布訊息表示，53歲的曾學貴於2月6日自屏東縣恆春警分局調到台西分局，目前正在熟悉轄區環境，今天上午11時45分到崙豐派出所督勤時，突然昏倒在地。



派出所值班員警見狀，立即打119叫救護車，緊急送往麥寮長庚醫院急救，但到院前已無呼吸心跳；經醫護人員搶救後才恢復生命跡象，將轉往台大醫院雲林分院救治。



警方表示，內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽接獲訊息後，非常關心，葉俊榮立即請陳家欽趕赴麥寮長庚醫院探視，聽取麥寮長庚醫院院長黃東榮及急診室醫師說明病情，同時向家屬致意。



雲林縣副縣長丁彥哲下午也代表縣長李進勇到醫院探視，表達關心之意。



台西分局員警聞訊後，除了表示驚訝與錯愕外，也透過網路群組為曾學貴祈福、集氣。（編輯：唐聲揚）1070215



