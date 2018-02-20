保障無國籍兒童就醫權 楊婕妤：就差那張證

關愛之家創辦人楊婕妤說，無論是愛滋病患或是無國籍孩童的服務，這些都不是奉獻而是一個責任，也是她的生活，沒什麼了不起，是自己選擇進入這個行列。中央社記者王揚宇攝 107年2月20日

（中央社記者王揚宇台北20日電）關愛之家創辦人楊婕妤，近年將協助重心放在非本國籍兒童（或俗稱無國籍兒童）；楊婕妤認為，不管媽媽怎樣，孩子是無辜的，希望政府協助取得臨時居留證，確保就醫權。



投入社會弱勢照顧工作逾30年的楊婕妤，從創辦時的愛滋病患照顧，擴展到外籍人士收容；7年前再開始協助外籍移工，並照顧外籍移工在台所生的子女。



楊婕妤說，非本國籍兒童大多指的是，外籍女性移工因逃逸或逾期居留等因素成為失聯移工後，與非本國籍人士所生的孩子，這些寶寶沒有中華民國國籍，也無法取得合法居留證。



隨著來台工作的外籍移工人數增加、社群媒體通訊科技發達，非本國籍兒童人數持續增加；關愛之家統計，台灣平均每年有700名移工寶寶誕生，其中1/4無法取得合法居留權，估計有1300名寶寶仍顛沛流離、毫無依所，這也衍生出後續的醫療及就醫等問題。



楊婕妤指出，在醫療部分，「只要外籍移工媽媽有合法身分，孩子就可以申辦居留證，可以辦健保卡」，反之不行；與政府單位多年溝通下，大家有相同觀念是「不管媽媽怎樣、大人怎樣，我們就是要保護孩子」，朝這方向努力。



楊婕妤說，有的孩子出生時有支氣管發育不全、早產或其他先天疾病等情況，需要龐大的醫療照護費用，像關愛之家每年所欠的醫療費用，大概有新台幣200、300萬元，要怎麼確保孩子的就醫權，這是關愛之家正想辦法突破的地方。



楊婕妤舉例，看能否在非法移工媽媽在被抓或自首前，增修全民健康保險法、國籍法等法規，先行提供臨時居留證給這些失聯移工或外籍人士所生的孩子，讓他們取得健保；至於就學權部分，目前多以個案協助進行處理，較不受影響。



楊婕妤說，關愛之家每月平均新生或新收的外籍寶寶約5至6名，目前約有160名外籍寶寶，協助最久的孩子約有6年，但照顧這些孩子，並非鼓勵失聯的非法移工，她會勸這些媽媽，「就算賺再多錢，妳最後還是要回家（國），妳也沒辦法馬上變得有錢，只是回去後少賺幾年而已，孩子的未來發展及教育才是最重要的事情」。



也有另一種情況是楊婕妤所擔心的，就是這些移工將孩子放在關愛之家後就失聯或不聞不問。這些寶寶們不只是棄嬰、還是沒有國籍的棄嬰，這個比例約佔關愛之家協助兒童總數的一成，他們可能成為社會中黑戶或是隱形人；楊婕妤說，能做多少算多少，轉介不出去的自己會擔下來，因為孩子是無辜的，不能說因為媽媽是非法身分，孩子就是非法。（編輯：李亨山）1070220