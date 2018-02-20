/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 地震初五路況NBA
>rss

保障無國籍兒童就醫權 楊婕妤：就差那張證

發稿時間：2018/02/20 09:20

最新更新：2018/02/20 10:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
關愛之家創辦人楊婕妤說，無論是愛滋病患或是無國籍孩童的服務，這些都不是奉獻而是一個責任，也是她的生活，沒什麼了不起，是自己選擇進入這個行列。中央社記者王揚宇攝　107年2月20日關愛之家創辦人楊婕妤說，無論是愛滋病患或是無國籍孩童的服務，這些都不是奉獻而是一個責任，也是她的生活，沒什麼了不起，是自己選擇進入這個行列。中央社記者王揚宇攝　107年2月20日

（中央社記者王揚宇台北20日電）關愛之家創辦人楊婕妤，近年將協助重心放在非本國籍兒童（或俗稱無國籍兒童）；楊婕妤認為，不管媽媽怎樣，孩子是無辜的，希望政府協助取得臨時居留證，確保就醫權。

投入社會弱勢照顧工作逾30年的楊婕妤，從創辦時的愛滋病患照顧，擴展到外籍人士收容；7年前再開始協助外籍移工，並照顧外籍移工在台所生的子女。

楊婕妤說，非本國籍兒童大多指的是，外籍女性移工因逃逸或逾期居留等因素成為失聯移工後，與非本國籍人士所生的孩子，這些寶寶沒有中華民國國籍，也無法取得合法居留證。

隨著來台工作的外籍移工人數增加、社群媒體通訊科技發達，非本國籍兒童人數持續增加；關愛之家統計，台灣平均每年有700名移工寶寶誕生，其中1/4無法取得合法居留權，估計有1300名寶寶仍顛沛流離、毫無依所，這也衍生出後續的醫療及就醫等問題。

楊婕妤指出，在醫療部分，「只要外籍移工媽媽有合法身分，孩子就可以申辦居留證，可以辦健保卡」，反之不行；與政府單位多年溝通下，大家有相同觀念是「不管媽媽怎樣、大人怎樣，我們就是要保護孩子」，朝這方向努力。

楊婕妤說，有的孩子出生時有支氣管發育不全、早產或其他先天疾病等情況，需要龐大的醫療照護費用，像關愛之家每年所欠的醫療費用，大概有新台幣200、300萬元，要怎麼確保孩子的就醫權，這是關愛之家正想辦法突破的地方。

楊婕妤舉例，看能否在非法移工媽媽在被抓或自首前，增修全民健康保險法、國籍法等法規，先行提供臨時居留證給這些失聯移工或外籍人士所生的孩子，讓他們取得健保；至於就學權部分，目前多以個案協助進行處理，較不受影響。

楊婕妤說，關愛之家每月平均新生或新收的外籍寶寶約5至6名，目前約有160名外籍寶寶，協助最久的孩子約有6年，但照顧這些孩子，並非鼓勵失聯的非法移工，她會勸這些媽媽，「就算賺再多錢，妳最後還是要回家（國），妳也沒辦法馬上變得有錢，只是回去後少賺幾年而已，孩子的未來發展及教育才是最重要的事情」。

也有另一種情況是楊婕妤所擔心的，就是這些移工將孩子放在關愛之家後就失聯或不聞不問。這些寶寶們不只是棄嬰、還是沒有國籍的棄嬰，這個比例約佔關愛之家協助兒童總數的一成，他們可能成為社會中黑戶或是隱形人；楊婕妤說，能做多少算多少，轉介不出去的自己會擔下來，因為孩子是無辜的，不能說因為媽媽是非法身分，孩子就是非法。（編輯：李亨山）1070220

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP