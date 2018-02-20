無國籍兒童權益 法扶：通案解決較好

關於無國籍兒童在台衍生的就醫、居住等權益問題，法律扶助基金會副執行長林聰賢（站者）認為，應以普遍標準或法令解決。（檔案照片）中央社 107年2月20日

（中央社記者王揚宇台北20日電）關於無國籍兒童在台衍生的就醫、居住等權益問題，法律扶助基金會副執行長林聰賢認為，雖然有的個案以專案處理，但這某種程度代表法令有不完備之處，應以普遍標準或法令解決。



隨著來台工作的外籍移工人數增加、社群媒體通訊科技發達，俗稱無國籍兒童的非本國籍兒童人數持續增加。



根據「關愛之家」統計，台灣平均每年有700名移工寶寶誕生，其中1/4無法取得合法居留權，目前估計約有1300名寶寶仍顛沛流離、毫無依所，這也衍生出後續的醫療及就醫等問題。



林聰賢以法扶幫助過的非本國籍兒童案例進行說明；他說，非本國籍兒童長大後一定會碰到醫療、就學甚至是工作問題，但就目前的情形來說，很多狀況要靠「專案」解決，難道不能用一個普遍標準或法令處理。



林聰賢認為，專案處理有其原因，但一個又一個的專案審查，其實很費時，也難保在同一條件下，不同的非本國籍兒童可以受到相同待遇，這好像不是一個很好的做法。



林聰賢擔心，在來台外籍移工人數持續成長的前提下，非本國籍兒童人數有可能會增加，「一個人的問題也許不是問題，但數百人、數千人的問題那就是很大的問題」。



林聰賢談到，對於非本國籍兒童權益問題，法扶目前或許沒有辦法從「法律」著手，「但沒有辦法著力的地方，才是最需要著力的地方」；法扶看到的是一個社會問題，卻沒有一套好的法律做解決，所以提出提醒，「我們是多元化的社會，應該要能去容納更多元的人，而且要知道怎麼處理這樣的事情，不是閉上眼睛看不到他們，更何況這些孩子有可能會一輩子跟我們生活在這塊土地，所以最起碼人基本的權利都要有」。（編輯：李亨山）1070220