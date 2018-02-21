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關鍵字： 台股開工地震路況
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糾紛現場血跡斑斑不單純 細查是強盜比特幣

發稿時間：2018/02/21 11:47

最新更新：2018/02/21 11:47

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警方今天宣布破獲一件精心策劃的比特幣強盜案，警方近日處理一起糾紛案，由於現場血跡斑斑，懷疑案情不單純，經過抽絲剝繭才偵破是比特幣強盜案，全案移送法辦。

市警局第一分局西區派出所春節前夕獲報西區忠勤街有民眾糾紛案，員警到場了解時，在場男子表示剛剛與友人酒後起爭執、會自行和解，不需警方處理，由於員警見現場血跡斑斑，認為案情不單純，隨即進一步調查，果然發現是男子設局強盜虛擬貨幣「比特幣」。

警方表示，隨後組成專案小組並報請檢察官指揮偵辦，終於破獲這起罕見的比特幣強盜案，3名涉案男子訊後依強盜、妨害自由及詐欺等罪移請地檢署偵辦。

警方調查指出，23歲的施姓男子與林姓男子（20歲）、黃姓男子（25歲）都沒有前科，為牟取不法暴利竟與23歲的蕭姓男子（有詐欺前科）以購買比特幣為由，設局邀約被害人南下面交，等被害人與友人依約到場並出示「比特幣」持有畫面時，再以暴力毆打方式控制2人，並將被害人持有的比特幣18顆（市價約新台幣500萬元）轉出佔為己有。

警方表示，蕭男等人得手後再以高粱酒將被害人灌醉、獨留黃男看守，黃男為製造酒後互毆糾紛的假象，還特地喝高粱、吃安眠藥再以酒瓶自傷頭部，所幸員警眼尖識破，進而查獲一群年輕人自以為精心策劃天衣無縫的強盜案，將涉案的林姓、施姓、蕭姓等人逮捕到案移送法辦。（編輯：李錫璋）1070221

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