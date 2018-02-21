雨中溫馨時刻 北市警助迷途失智翁返家

北市67歲林姓老翁（中）日前蹲坐路旁淋雨，巡邏警員發現後上前關切後，初判應為失智迷途，利用片段資訊查詢才找到林翁家人、順利助他返家。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市67歲林姓老翁日前蹲坐路旁淋雨，巡邏警員發現後上前關切，但他只記得姓名且語意不清，警初判應為失智迷途，利用片段資訊查詢才找到林翁家人、順利助他返家。



台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄內民有派出所警員沈上文於7日擔服巡邏勤務時，行經松山區民權東路三段170號前，發現有名老翁蹲坐路旁瑟縮淋雨，隨即上前關心詢問。



沈上文發現這名老翁只記得自己姓名，但卻語意不清，無法說出自家地址，研判應為失智迷途，由於當天低溫下雨，且老翁未攜帶任何雨具，沈上文立即將老翁帶回派出所內安置照料，以免他淋雨受寒。



透過老翁所陳述的片段資訊，沈上文以各種方式查詢，最後終於查出這名67歲林姓老翁的資料，並通知家屬到派出所接林翁回家。



林翁的兒子到所後表示，父親外出已好一陣子，他正在煩惱之際就接獲派出所來電，感謝熱心警員協助幫失智父親順利找到回家的路。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070221