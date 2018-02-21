/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況
>rss

雨中溫馨時刻 北市警助迷途失智翁返家

發稿時間：2018/02/21 13:35

最新更新：2018/02/21 14:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
北市67歲林姓老翁（中）日前蹲坐路旁淋雨，巡邏警員發現後上前關切後，初判應為失智迷途，利用片段資訊查詢才找到林翁家人、順利助他返家。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月21日北市67歲林姓老翁（中）日前蹲坐路旁淋雨，巡邏警員發現後上前關切後，初判應為失智迷途，利用片段資訊查詢才找到林翁家人、順利助他返家。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市67歲林姓老翁日前蹲坐路旁淋雨，巡邏警員發現後上前關切，但他只記得姓名且語意不清，警初判應為失智迷途，利用片段資訊查詢才找到林翁家人、順利助他返家。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄內民有派出所警員沈上文於7日擔服巡邏勤務時，行經松山區民權東路三段170號前，發現有名老翁蹲坐路旁瑟縮淋雨，隨即上前關心詢問。

沈上文發現這名老翁只記得自己姓名，但卻語意不清，無法說出自家地址，研判應為失智迷途，由於當天低溫下雨，且老翁未攜帶任何雨具，沈上文立即將老翁帶回派出所內安置照料，以免他淋雨受寒。

透過老翁所陳述的片段資訊，沈上文以各種方式查詢，最後終於查出這名67歲林姓老翁的資料，並通知家屬到派出所接林翁回家。

林翁的兒子到所後表示，父親外出已好一陣子，他正在煩惱之際就接獲派出所來電，感謝熱心警員協助幫失智父親順利找到回家的路。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP