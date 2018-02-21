14歲即可自動通關 親子出入境更便利

機場出入境自動通關既快速又便利，但還不符申請資格的孩童仍須父母陪同排隊人工查驗。移民署21日提醒，國人只要年滿14歲即可申請。圖為剛滿14歲的新住民第二代林小婷（左2）年後首日就迫不及待申辦。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）機場出入境自動通關既快速又便利，但還不符申請資格的孩童仍須父母陪同排隊人工查驗。移民署今天提醒，國人只要年滿14歲即可申請自動通關，2月新增10處註冊點。



移民署今天發布新聞稿表示，今年過年期間入出國人數爆量，自動查驗通關可幫民眾節省許多時間；今天新春開工首日，才剛滿14歲的新住民第二代林小婷就迫不及待到移民署台北市服務站辦理自動通關註冊。



林小婷表示，先前因為未符合申辦自動查驗通關系統（e-Gate）資格，去年13歲的她和媽媽一起出國時，只能眼睜睜看別人在機場10秒「嗶嗶」快速進出，而有自動通關的媽媽為了陪她，母女倆只能一起慢慢排隊進行人工查驗。



她說，今天只花短短1分鐘申請完成自動通關註冊，以後入出境就可像搭捷運般快速方便，和媽媽一起回印尼的外婆家。



移民署主任秘書林興春呼籲，國人只要年滿14歲、身高140公分以上，且在台有戶籍者均可申請使用，且註冊一次即可終身使用通關；另具在台居留資格且有多次入出境許可證件的外來人口也可申請。



台北市服務站主任黃齡玉提醒，想申請自動通關者不一定要到機場申請，台北市就提供兩處地點辦理，包括台北市服務站和中央聯合辦公大樓北棟。



此外，移民署自2月起還新添10處移民署服務站受理申請，分別為新北市服務站、桃園市服務站、新竹市服務站、苗栗縣服務站、彰化縣服務站、南投縣服務站、雲林縣服務站、嘉義縣服務站、台南市第一服務站及高雄市第二服務站，民眾可多加利用。（編輯：黃于）1070221