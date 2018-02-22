男友仰藥竟擋救護致死 女判刑1年6月

（中央社記者蕭博文台北22日電）邱姓女子不滿張姓男友另結新歡，見張男有意輕生，提供10顆安眠藥供張男服用，並阻止救護人員搶救，導致張男死亡。高院更二審今天依加工自殺罪，判處邱女1年6月徒刑。



台灣高等法院判決書指出，張姓男子原於台北市從事房仲業，與邱姓女子交往並同居多年。民國98年7月間，張男另與蔡姓女子交往，有意與邱女分手，但兩人對是否分手遲遲無法達成共識。



98年7月23日上午，張姓男子與邱姓女子討論分手仍無結果，因無法擺平感情糾紛而心煩意亂，告知邱女想一走了之，邱女竟提供其心臟疾病藥物連同10顆安眠藥供張男服用。



張姓男子服藥後，當日下午出現腹瀉、失禁，甚至生命垂危等症狀，但邱姓女子始終未報警求助。張男另要求邱女致電蔡姓女子告知輕生一事，蔡女獲悉前往查看卻不得其門而入，因此報警協助。



警消下午4時38分許抵達現場，但邱姓女子為幫助張姓男子結束生命，向救護人員謊稱張男在休息，並緊關房門阻止救護人員；直到4時41分許，救護人員再三堅持才得以進入，但張男情況已危急，送醫到院前因多重藥物中毒引發休克而死亡。



台北地檢署依殺人罪起訴邱姓女子，但台北地院一審、高院二審與更一審均以遺棄罪論罪；邱女在更一審被判刑1年6月，案經最高法院發回，由高院更二審審理。



高院新聞稿指出，邱姓女子多次供稱張姓男子因感情困擾想以自殺解決一切，而張男身體無外傷，也無遭他人強灌藥物的跡證，依現存證據，只能認定張男陷入感情糾葛，因邱女不願分手且反應激烈，才無法自拔，心煩意亂，萌生自殺動機。



新聞稿也指出，張姓男子有正當職業，是智識成熟的成年人，不可能遭人哄騙一次服用大量藥物，也無事證證明張男遭強灌藥物，因此只能認定張男自願服藥，邱姓女子並無殺人故意。



邱姓女子坦承阻止救護人員進門搶救，置張男瀕臨死亡於不顧，更表示張男正在休息、勿打擾，顧左右而言他。



承審合議庭認為，邱女知悉張男有意尋短，還提供藥物並阻擋救護，足見確有加工自殺的犯意，撤銷更一審判決，改依加工自殺罪判刑1年6月，全案仍可上訴。（編輯：劉政權）1070222