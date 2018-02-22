花蓮震災善款監委會召集人 張善政接任

花蓮縣政府成立「震災善款管理及監督委員會」協助災區重建，中華民國紅十字會總會長王清峰擔任召集人，因飽受批評請辭，22日改由前行政院長張善政（右3）擔任。前左3為花蓮縣長傅崐萁。（花蓮縣政府提供）中央社傳真 107年2月22日

（中央社花蓮縣22日電）強震重創花蓮，花蓮縣政府12日成立「震災善款管理及監督委員會」協助災區重建。原擔任召集人的中華民國紅十字會總會長王清峰因飽受批評而請辭，今改由前行政院長張善政擔任。



花蓮縣長傅崐萁上午與律師團、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、國立東華大學校長趙涵捷、災民代表等善款監督委員會委員共同出席，宣布花蓮震災善款監督委員會召集人王清峰，因為受到外界批評辭去召集人，推薦前行政院長張善政接任，協助推動災後重建事宜。



張善政表示，臨危受命責任重大，將會討論各面向，針對3棟受災戶的救助辦法，希望縣政府從公有地找出能異地重建之處，花蓮縣的都市計畫是否變更，以及重建發包等，盼縣府能發揮行政效率，讓災民在最短時間安居樂業。



傅崐萁說，目前復原階段，統帥在初一拆除整地完工；吾居吾宿、白金大樓預計今天完工；雲門翠堤大樓積極進行，因傾斜危樓逾50公尺高、傾斜超過30度，是國內難度最高的拆除工程，預計元宵節前後完工，回復原有市容，使生活重返正軌。



另外，花蓮縣社會救助金專戶收到的震災善款統計至21日下午4時，累計達新台幣16.4億元。傅崐萁表示，尚不足重建所需的經費，呼籲各界持續捐款，幫助花蓮完成災後復原工作。（編輯：孫承武）1070222