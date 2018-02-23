沒有悲傷時間 空勤黑鷹再度暗夜起飛

空勤黑鷹直升機月初墜落蘭嶼外海，22日深夜接獲綠島後送任務，毫不遲疑再度出勤，完成任務。（空勤提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月23日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）「我們沒有悲傷的時間」！空勤黑鷹直升機月初墜落蘭嶼外海，昨天深夜接獲綠島後送任務，毫不遲疑再度出勤，完成任務。



昨天深夜10時許，直升機飛往外海的急促聲音，劃破台東夜空；黑鷹直升機2月5日深夜在蘭嶼失事後，昨晚再度出勤。



台東空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全今天上午表示，昨天晚上9時37分接獲空勤總隊勤務中心電話通知，綠島30歲林姓男子心律不整，必須後送台東。



祝世全表示，黑鷹直升機晚上10時立即開車，10時17分起飛綠島，10時32分降落綠島，10時50分將病患和護理人員送到台東豐年機場，完成後送。昨晚氣流有些亂，黑鷹弟兄還是不畏懼完任務。



祝世全表示，這是黑鷹直升機2月5日深夜值勤蘭嶼後送失事後，首次出勤，難免心裡上會受影響，但是「我們沒有悲傷的時間，更沒有退縮的權利、空勤三大三隊仍然不分晝夜，守護著台東鄉親」。（編輯：劉政權）1070223



