淡水凌晨槍手行凶 近距離射死一男

新北市淡水區23日凌晨發生槍擊案，15年前曾犯下槍殺案的男子陳文忠，遭人近距離開槍擊斃。警方表示，已鎖定線索追查一名涉嫌開槍的男子。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年2月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市淡水區新春街民宅前，今天凌晨發生槍擊案，15年前曾犯下槍殺案的男子陳文忠，遭人近距離開槍擊斃。警方鎖定線索追查一名涉嫌開槍的男子，正全力追緝中。



立法委員呂孫綾的父親，前新北市議員呂子昌今天接受中央社訪問時表示，媒體報導「今天命案死者是槍殺呂孫綾的叔叔呂清芳的兇手陳文忠」，這是錯誤的，他說，呂清芳並非呂孫綾的叔叔。



呂子昌受訪表示，「我只有一個弟弟，現在還好好的，呂清芳並非呂孫綾的親叔叔。」他說，他與之前遭陳文忠槍殺的呂清芳只是同樣呂氏宗親而已，平常根本很少往來，這些也都是陳年往事。



他認為，會扯上呂孫綾應該是媒體報導為了標題聳動。呂子昌說，無論是之前遭槍殺的呂清芳或今天命案陳姓死者，在行事作風與處事都複雜，與他們沒有親戚關係。



淡水警察分局偵查隊長陳冠宇接受中央社訪問表示，今天清晨遭槍擊的陳姓男子已經不治，警方依據相關影像與人脈關係，有鎖定線索追查一名涉嫌開槍的男子，正全力追緝中。



淡水警方表示，新北市淡水區新春街一處民宅前，今天凌晨3時許發生槍擊案，有多項刑事紀錄的46歲陳姓男子，今天凌晨駕駛黑色轎車接送友人，人車停放在案發地點時，遭不明人士對車內近距離開槍射擊。



陳冠宇說，陳男受槍擊部位分別有頭、左肩膀等受傷，經人駕車自行送馬偕醫院急救後，清晨4時13分宣告不治。警方封鎖現場鑑識調查，現場遺留8枚彈殼，已經鎖定開槍射殺者的影像追查身分與動機。



警方調查發現，陳文忠為替友人調停債務糾紛，15年前曾至呂清芳開設的茶室，趁呂男在門外抽菸時朝胸口開一槍，呂當場斃命。陳男後來落網後入獄服刑，直到前年假釋出獄。今天的槍擊是否與過去恩怨有關，仍須調查。（編輯：張銘坤）1070223