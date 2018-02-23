安居緝毒計畫 警政署：查獲餘千斤毒品

（中央社記者劉建邦台北23日電）警政署與台高檢合作執行針對社區大樓「安居緝毒計畫」成效豐碩，警政署今天說，令人注目案件包含高雄市警局破獲1289公斤K他命走私案，全國警方查獲各級毒品達1358.6公斤。



警政署刑事局今天發新聞稿表示，與台灣高等法院檢察署合作，並向行政院長賴清德提報，從1月29日至2月5日動員全國檢警等6大緝毒系統（檢、警、調、憲、海巡、海關）實施「安居緝毒計畫」，以大樓與社區為首要目標，並同步清查幫派涉毒地點、群聚施用毒品處所、青少年易遭引誘聚集施用處等為查察標的。



警政署說，執行「安居緝毒專案」成效豐碩，破獲毒品案1121件，查獲犯嫌1875人，經盤點案件執行狀況，涉嫌製造、販賣、運輸毒品有383人，經檢方聲押281人，法院裁定羈押222人。



其中較引人注目的案件，是由高雄市政府警察局苓雅分局破獲1289公斤K他命走私案、航空警察局破獲的75公斤第4級毒品麻黃鹼走私案、刑事局破獲毒品分裝場及台北市警局破獲三溫暖群聚毒趴，專案行動查扣各級毒品1358.6公斤。



警政署表示，為鼓勵「安居緝毒專案」執行有功人員及團體，行政院特別舉辦頒獎典禮，並由行政院長賴清德表揚有功人員，專案受獎人員共36人，其中警察達17人，占近半數。（編輯：黃于）1070223