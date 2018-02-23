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男大生比特幣網購大麻 法官憫恕輕判2年

發稿時間：2018/02/23 18:48

最新更新：2018/02/23 18:48

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（中央社記者蕭博文台北23日電）華姓、黃姓大學生集資以比特幣上網向加拿大賣家購買大麻，打算轉售牟利遭調查局查獲。士林地院以自白犯罪、情堪憫恕等規定減輕其刑，依運輸第二級毒品罪，各判處2年徒刑。

士林地方法院今天公布的判決書指出，華姓大學生去年與黃姓大學生集資新台幣6萬元，由華男將資金兌換為比特幣，上網以相當於2000美元的比特幣向加拿大賣家購買大麻，並留下黃男打工的銀行地址作為收件資料。

加拿大賣家以國際快捷方式，將450公克大麻寄出，遭財政部關務署松山分關查緝人員察覺有異拆封查扣。華姓大學生遲未收到包裹，加拿大賣家再補寄337公克大麻來台，調查局人員前往黃姓大學生打工的銀行佯裝投遞貨物，當場查獲黃男，並循線逮獲華男。

華姓、黃姓大學生坦承不諱、自白犯罪。華男供稱，上大學後有到咖啡店打工，因母親中風昏倒，希望多賺點錢，但還沒有實際賣過大麻，並提出母親病歷佐證；黃男則稱，是華男邀約集資，若成功收領包裹還有7至10萬元不等酬勞，雖擔心被查獲，但不知道後果這麼嚴重。

承審合議庭認為，華姓大學生犯案動機出於家貧欲補貼家用，與貪於逸樂、不思工作者不同，黃姓大學生則受華男引誘而參與。

合議庭審酌，華姓、黃姓大學生都是剛成年的大學生，智慮尚未成熟，且毒品未流入市面造成實際危害等情狀，認為若處以毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪最低刑度的7年，仍屬過重，因此依自白犯罪、犯罪情狀可憫恕等規定，減輕其刑。

但合議庭也認為，華姓、黃姓大學生所犯為嚴重侵害社會法益的重罪，若扣案的大麻流入市面，將嚴重破壞社會治安，犯罪情節重大，有必要令兩人入監執行，以收制裁、警惕之效，不宜宣告緩刑，全案可上訴。（編輯：方沛清）1070223

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