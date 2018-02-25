回報311地震恩惠 日本婆婆花蓮送暖

日本婆婆叶佐枝子25日在花蓮車友的陪同下，騎自行車至七星潭、雲翠災區，關懷地震後好友的狀況，帶來祝福。（圖取自叶佐枝子臉書www.facebook.com）

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）日本婆婆叶佐枝子今天在花蓮車友的陪同下，騎自行車至七星潭、雲翠災區，關懷地震後好友的狀況，帶來祝福，並要把花蓮最好的一面帶回日本，鼓勵大家來觀光。



67歲的叶佐枝子是在日本311大地震後，為感謝台灣給予的物資，曾來台以自行車做感恩環島之旅，當時影響台灣上千車友響應。



她說，這一次從花蓮市區騎自行車至七星潭、雲翠災區，關懷好友的狀況，並帶來祝福布條和小額捐款，並要把花蓮最好、最美的一面帶回日本，鼓勵家鄉親友們來花蓮觀光。



她去年是中國科技大學觀光與休閒事業管理系的國際交流學生，為期4個月，之後又再度延期半年。



她回到日本申請延期作業時，不料花蓮發生強震，身在日本的她相當擔心，因為在花蓮有不少認識的朋友，因此她於日本蒐集祝福簽名、募集小額捐款，今天帶來花蓮，祝福花蓮災民。（編輯：張銘坤）1070225



