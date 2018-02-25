登八通關古道失蹤 懸崖發現男屍吊掛下山

由6人組成的登山隊16日從花蓮入山，隊員王男疑滑落八通關古道土葛崩壁，警消獲報搜救多日，25日在懸崖發現王男屍體，空勤直升機吊掛下山。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年2月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）由6人組成的登山隊農曆初一從花蓮入山，沿日治八通關古道行，經土葛崩壁時，隊員王男疑滑落，警消獲報經多天搜救，今天在懸崖發現王男屍體，空勤直升機吊掛下山。



花蓮縣消防局第三大隊大隊長呂冠辰表示，20日接獲報案指登山隊江庭誼一行6人16日從瓦拉米入山，預計20日抵達塔達芬駐在所，其中1人滑落邊坡，隊友循路下切約100公尺僅發現滑落痕跡，未發現傷者，但無裝備無法下切。



呂冠辰說，第二天早上因天氣狀況不佳，空勤直升機無法起降，搜救計畫改由小隊長曾榮輝帶領搜救人員5人，從南安步道登山口步行前往墜落點搜救，因路程遙遠，24日抵達土葛駐在所附近墜落點，並在疑似墜落點下切200公尺處尋獲疑似王男的背包。



另一梯次搜救人員在天候好轉後搭空勤直升機前往搜救，與徒步的搜救人員會合共同搜救。今天上午搜救人員自尋獲背包處下切及腰繞，並搭配空拍機空中拍攝方式搜索，最後在背包處下方90度懸崖約50公尺芒草覆蓋處發現王男，但已明顯死亡。



搜救人員將遺體移至河谷處並施放狼煙，上午11時多由空勤總隊直升機吊掛成功，載往玉里第一運動場。（編輯：陳清芳）1070225





花蓮縣消防局表示，由6人組成的登山隊16日從瓦拉米入山，其中王男疑滑落八通關古道土葛崩壁，警消獲報經多天搜救，25日發現王男屍體，由空勤直升機吊掛下山。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年2月25日