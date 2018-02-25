單親媽媽開店養兒 兩度遇火劫餐廳全毀

宜蘭市一棟透天民宅一樓小吃店25日發生火警，傳出陣陣濃煙，住在樓上的一對老夫妻經由消防員架設的梯子從2樓陽台往下逃生，火警原因則有待進一步調查。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真 107年2月25日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭市一間由莊姓單親媽媽經營的小吃店今天發生火警，店內設備遭燒毀。莊女6年前在其他地方經營餐廳時就不幸遭遇火災，沒想到這次再遭祝融，令人不捨。



宜蘭縣消防局上午9時獲報，宜蘭市聖後街一棟透天民宅一樓小吃店發生火警，傳出陣陣濃煙，隨即派遣當地消防分隊前往救災。



消防人員抵達現場後，發現住在樓上的張姓房東夫婦2人受困在陽台，趕緊架設梯子從2樓救出這對夫婦，其中房東妻子輕微嗆傷、意識清楚，經送醫後初步沒有生命危險。這起火災最後於上午9時30分撲滅，起火原因有待進一步調查。



71歲張姓房東獲救後受訪時說，上午與妻子還在3樓睡覺，突然聽到外面好像有人在放鞭炮，結果到2樓一看都是濃煙，趕緊叫醒妻子，夫妻倆跑到2樓陽台求救。一樓的小吃店是租給中國籍莊姓女子經營的小吃店。



今天這起火警，莊女聞訊後趕到現場，看到店面起火，眼見辛苦打拚多年的小吃店付之一炬，難過又焦急，哭的蹲在路旁不知如何是好，也不斷向張姓房東道歉。屋東直說，沒關係，人沒事比較重要。



據了解，莊女平時獨自撫養小孩，為一名單親媽媽，2012年2月於宜蘭市中山路開設小吃店時，就遭遇火災，那場大火後才搬到現址營業，想不到6年後，小吃店的設備又被火舌吞噬。（編輯：方沛清）1070225