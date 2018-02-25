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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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涉酒駕衝撞民宅 駕駛被移送並吊扣駕照

發稿時間：2018/02/25 15:37

最新更新：2018/02/25 16:14

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嘉義縣李姓男子在KTV熬夜飲酒後，25日開車行經阿里山公路中埔路段時，失控衝撞3間民宅，幸無人傷亡，除依公共危險罪移送外，並吊扣駕照一年。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月25日嘉義縣李姓男子在KTV熬夜飲酒後，25日開車行經阿里山公路中埔路段時，失控衝撞3間民宅，幸無人傷亡，除依公共危險罪移送外，並吊扣駕照一年。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義縣李姓男子今天涉嫌酒駕行經阿里山公路中埔路段時，失控衝撞3間民宅，幸無人傷亡，除依公共危險罪移送外，並吊扣駕照1年。他供稱，「一次就嚇死了，以後不敢了」。

嘉義縣警察局中埔分局義仁派出所長何麗玲受訪表示，涉嫌酒駕肇事李姓男子在嘉義市KTV熬夜飲酒後，於清晨5時駕駛百萬名車欲返回中埔鄉住處，行經阿里山公路25.7公里處時，疑失控撞擊路邊民宅。

員警趕往處理，民宅門前盆栽、鐵門及瓦斯桶，散落一地，並造成3間房屋、車輛毀損及瓦斯桶漏氣，所幸無人傷亡，駕駛李姓男子經酒測，酒測值為0.73毫克。

何麗玲指出，李嫌疑因酒後精神不濟肇事，當場頻頻向受害屋主及車主道歉，並允諾賠償事宜，所駕駛百萬名車也嚴重扭曲變形。

李姓嫌疑人得知須依公共危險罪嫌移送外，並須吊扣駕照1年，直呼「一次就嚇死了，以後不敢了」。

何麗玲說，駕駛李姓男子酒駕肇事，無人傷亡，吊扣駕照1年，若造成傷亡，將會增加吊扣年限，如果是酒駕拒測的民眾，除了被開罰新台幣9萬元罰鍰外，將被吊銷駕照3年。（編輯：張銘坤）1070225

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