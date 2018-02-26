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元宵玩燈籠 選購注意8件事

發稿時間：2018/02/26 11:14

最新更新：2018/02/26 13:46

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迎接元宵節的到來，除了五光十色的燈會活動外，經濟部標準檢驗局提醒，14歲以下兒童使用燈籠，都應該要有商品檢驗標識，並有8大選購要點，提醒大小孩過節時也該注意安全。（標準檢驗局提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年2月26日迎接元宵節的到來，除了五光十色的燈會活動外，經濟部標準檢驗局提醒，14歲以下兒童使用燈籠，都應該要有商品檢驗標識，並有8大選購要點，提醒大小孩過節時也該注意安全。（標準檢驗局提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年2月26日

（中央社記者黃雅娟台北26日電）迎接元宵節的到來，除了五光十色的燈會活動外，經濟部標準檢驗局提醒，14歲以下兒童使用燈籠，都應該要有商品檢驗標識，並有8大選購要點，提醒大小孩過節時也該注意安全。

經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿指出，因應元宵節的到來，除了燈會發放的小提燈以外，市面上也出現五彩繽紛的燈籠，提醒民眾應注意使用安全。

標檢局提醒，由於為了吸引消費者購買，手提燈籠在材質上或形式上變化多樣，為了維護兒童遊戲安全，只要是設計、製造、銷售、陳列或標示供14歲以下兒童使用之手提燈籠，無論是進口或是國內產製，都需要符合標檢局檢驗程序，並貼上商品檢驗標識，才能在市場上銷售。

為了讓大家有個快樂又安全的元宵節，標檢局呼籲選購手提燈籠時，應注意下列8大事項：

一、購買時應選購附有「商品檢驗標識」之商品。

二、商品應有詳細中文標示，並瞭解適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容。

三、選擇適合孩童年齡的燈籠，避免不必要的傷害。

四、購買時應檢查手提燈籠組裝零件是否牢固，相關小物件是否易鬆脫，避免孩童誤吞。

五、檢查手提燈籠有沒有銳邊，確保玩耍時不被割傷。

六、隨燈籠附上的提繩、電線等不應過長，避免發生繞頸危險。

七、使用時應注意電池正負極擺放位置，如果需要兩顆以上電池，避免混用不同廠牌、材質或規格，防止過熱發燙。

八、如果是使用傳統的蠟燭燈籠，或者特別是3歲以下兒童使用手提燈籠，家長都應陪同在旁。

標檢局指出，今年2月初已經發函給相關單位及各縣市政府，確認採購的手提燈籠，商品本體或外包裝是否符合商品檢驗標識，以及中文標示等相關規定。

標檢局表示，民眾如對商品有疑問，可至「商品安全資訊網」（http://safety.bsmi.gov.tw/）或撥打免付費電話0800-007-123查詢。（編輯：蘇志宗）1070226

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