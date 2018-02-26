住家遭縱火 監視器影像認出弟弟涉案

苗栗警分局26日表示，苗栗市一處民宅騎樓遭人縱火，員警獲報到場，撲滅火勢確認無人受傷後，調閱監視器影像，屋主認出涉嫌縱火者竟是親弟弟。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年2月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗市一處民宅騎樓遭人縱火，所幸及時撲滅未釀傷亡，警方調閱監視器影像，屋主認出涉嫌縱火者竟是親弟弟，警方已鎖定追緝。



苗栗縣警察局苗栗分局今天指出，苗栗市文發路一處民宅騎樓23日凌晨冒出火光，黃姓屋主在睡夢中聞到塑膠、燒焦味，以為是電暖器走火，起床查看發現放在屋外的塑膠椅已經燒了起來，一旁還有松香油筒，懷疑遭人縱火報案。





苗栗縣警察局文山派出所26日指出，苗栗市文發路一處民宅騎樓23日凌晨疑遭縱火，調查後鎖定涉案人疑是屋主胞弟，循線拘提他到案，並查扣疑為作案用油桶。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平 107年2月26日

文山派出所員警獲報到場，撲滅火勢確認無人受傷後，調閱監視器影像，發現一名戴漁夫帽、口罩男子使用松香油縱火後離去；屋主看了影像，認出縱火男子體態與弟弟相符。



警方調查，涉嫌縱火的黃姓男子疑因財產分配糾紛，多次到姊夫家騷擾，去年還曾前往恐嚇、丟雞蛋，姊夫一家不堪其擾，向苗栗地方法院聲請核發保護令。



警方查出黃男平日在新竹市一處酒吧工作，已根據相關事證向苗栗地檢署聲請拘票，將追緝黃男到案說明依毀損、公共危險及違反家庭暴力防治法等罪嫌偵辦。（編輯：唐聲揚）1070226