7旬婦憂弱智女失蹤 捷警聽聲辨位尋獲

一名70歲何姓婦人（右）因有中度智能障礙的女兒早出未歸，她焦急到台北車站求援，捷警莊世昌（左）看見後上前關切，撥通何女（中）電話後，從電話背景音猜測在地下街商家，順利尋獲。（台北市警察局捷運警察隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）何姓老婦日前因有中度智能障礙女兒早出未歸，她焦急到台北車站求援，適逢捷警莊世昌行經關切，撥通何女電話後卻無法得知所在處，幸從電話背景音猜測在地下街商家，順利尋獲。



台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，捷警第一分隊警員莊世昌在2月中擔服台北站守望勤務結束後，當晚9時許返隊途中，看見一名70歲何姓婦人焦急的站在台北站一號詢問處旁。



莊世昌隨即上前關切詢問，何婦表示因有中度智能障礙的女兒在當天早上8時出門後就未返家，由於女兒無表達能力且有多次失蹤記錄，她擔憂女兒行蹤，在猜測女兒可能是出門搭乘捷運，所以趕來台北車站請求協助。



在了解事件經過後，莊世昌先行撥打何女手機號碼，但她接通後卻無法清楚描述自己的所在位置，情況一時陷入膠著。



但細心的莊世昌聽到電話背景音傳來一家知名速食店的迎客聲，他便研判何女可能是在北車K區地下街的速食店，立即陪同何婦前往尋人。



果不其然，兩人抵達現場後，就看到徬徨無助的何女坐在店家旁的樓梯，半小時內就幸運找到人，莊世昌先帶這對母女回分隊休息，隨後也協助她們搭車返家，何婦對警方積極協助相當感謝。



莊世昌表示，由於自己對捷運站體及周遭環境熟悉，所以這次才能透過聽聲辨位而順利找到失蹤何女，適時幫助民眾。



捷警分隊長王碧泉接受記者訪問時提到，這是隊上首次以聽聲辨位方式成功協尋到失蹤民眾，除了幸運之外，也是員警莊世昌對周遭環境有極高熟悉度助力。（編輯：李亨山）1070226