台7甲線落石砸車 2歲童不治

宜蘭縣消防局1日表示，一名高姓女子2月28日深夜開車行經省道台7甲線25公里處（宜蘭大同南山段）時，車子不慎遭落石擊中，造成車內2歲童送醫不治，另還有一人受傷。副駕駛座前方玻璃破了一個大洞。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 107年3月1日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣消防局今天表示，省道台7甲線25公里處（宜蘭大同南山段），昨天深夜發生落石砸中休旅車事故，造成副駕駛座處2歲男童不幸身亡，當時抱著男童的祖母也受傷。



宜蘭縣消防局昨天深夜近11時30分獲報，由高姓女子駕駛的一輛休旅車於返家途中，行經台7甲線25公里處（宜蘭大同南山段）時，突然被上邊坡的落石砸中副駕駛座處。



警消調查發現，這輛休旅車的副駕駛座處擋風玻璃被落石砸穿，當時坐在副駕駛座除了46歲呂姓祖母外，祖母還抱著2歲男童；男童當場就已經沒有生命徵象，而祖母的頸部及四肢都有擦傷、意識清楚，兩人隨即被送往羅東聖母醫院急救。



另外，高姓女駕駛還有當時坐在休旅車後座的男童祖父，都沒有受傷。



消防局表示，男童經醫院急救後，仍不幸於今天凌晨1時40分宣告死亡，呂姓祖母經醫治後已返家休養。



警方指出，全案將製作相關資料，報請宜蘭地檢署檢察官調查相驗。



公路總局第四區養護工程處獨立山工務段長楊力銨告訴中央社記者，今天一早經由無人直升機到高空查看後初步判斷，當時落石於上邊坡處掉落，並未發現大量體坍方落石情形，屬單一落石事件，疑因近期數次地震，導致土石鬆動。



楊力銨表示，事發後工程處立即派員清理路面，台7甲線已可正常通行，並將進一步檢視上邊坡處落石災害情況，必要時進行相關改善工程。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070301