開新車看夕陽 漲潮受困成泡水車

30歲陳姓男子開車和友人前往後龍鎮南港里附近海域看夕陽，把車輛開到沙灘上，不料漲潮，輪胎陷入泥沙中無法動彈。（白東巡守隊提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）男子駕駛剛買的新車載友人到苗栗海邊看夕陽，不料漲潮，車輛受困沙灘，險些被海水淹沒，警方會同白東巡守隊找來曳引車協助，花了3個多小時順利脫困，但車輛已成泡水車。



苗栗縣竹南警分局指出，昨天傍晚接獲30歲陳姓男子著急報案表示，開車和學弟前往後龍鎮南港里附近海域看夕陽，把車輛開到沙灘上，輪胎陷入泥沙中無法動彈，請求警方協助。



當地白東巡守隊接到通知，立即找來曳引車協助，由於當時正值漲潮，海浪不停的往岸上拍打，只好先以繩索固定車輛，避免被沖刷到更深的位置，再慢慢把車輛拉回岸邊。



白東巡守隊隊長陳清榮今天受訪表示，拖拉過程中，車內的安全氣囊突然「爆開」，讓大家都「嚇了一跳」，所幸車內駕駛和乘客已早一步逃出，沒有人員傷亡，不過為了拉回自小客車，又找來大型挖土機，花了將近3個小時，才順利協助車輛脫困。



陳清榮指出，苗栗縣海岸線的夕陽非常優美，但呼籲民眾不要把車輛開到沙灘上，避免因為不熟悉地形和潮汐時間，導致車輛受困，否則車輛遭海水浸泡，輕則花上一大筆維修費、重則整台車輛報廢，得不償失。（編輯：方沛清）1070301



