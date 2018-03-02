疑工作不合 警殺同事後駕車投漁港溺斃

新竹市警第二分局李姓偵查佐，疑與同事田姓偵查佐有嫌隙，1日涉嫌持刀傷害田姓偵查佐後，駕駛偵防車駛進南寮漁港，警消獲報將他救起時已溺斃身亡，而田姓員警傷勢嚴重，仍在加護病房救治。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市警第二分局李姓偵查佐，疑與同事田姓偵查佐有嫌隙，昨晚涉嫌持刀傷害田警後，駕駛偵防車駛進南寮漁港，警消獲報將他救起時已溺斃身亡，田姓員警傷勢嚴重目前仍急救中。



新竹市消防局1日晚間接獲報案，民眾指稱一輛自小客車衝入南寮漁港，警消派員著潛水重裝備到場進行搜救，將受困車內的駕駛救起時，已失去生命跡象，緊急送醫急救仍回天乏術。



新竹市警方到場調查，才發現駛入漁港的車輛竟是新竹市警第二分局偵查隊的偵防車，而車內已溺斃的駕駛則是27歲的李姓偵查佐。



警方調查，李姓偵查佐近期心情較低落，1日下午與同事田姓偵查佐一起開著偵防車外出，2人疑似在車內發生口角，李男疑情緒失控，竟持刀朝坐在副駕駛座的田男砍去，身中多刀的田男鮮血直流，隨後被李男丟包在路邊，他自行撥打電話到警局求救，被同事緊急送醫，目前傷勢嚴重，仍在加護病房救治。



新竹市警局的同仁將田男送醫後，立即以手機定位尋找李男，但卻發現他位在南寮漁港，立刻前往救援，才發現李男已駕車駛入漁港，警消也已獲報到場搶救，由於偵防車體嚴重變形，潛水人員較難救援，1日晚間11時許將李男救出時已無生命跡象，2人家屬接獲通知後，皆不敢置信。



警方指出，李男與田男皆為警專正期生，原本在派出所服務的李男，去年才考上偵查佐；而田男原本則在刑警大隊服務，2個多月前才調到竹市第二警分局偵查隊，與李男同一小隊。



有員警透露，2名偵查佐都是刑警界的年輕新血，平時工作認真、表現不錯，但不清楚2人到底有何嫌隙，竟會發生這起嚴重悲劇，詳細案情正由檢警調查釐清中。1070302



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