惡男餵毒翹家少女 施暴逼街頭乞討遭逮

有多項前科的21歲趙姓男子（中）提供翹家少女吃住後，再餵以毒品，受害人少女小青因付不出毒品費，遭趙男施暴，並被逼到街頭行乞，警方循線逮人，全案偵辦中。（台北市警察局少年警察隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）有多項前科的21歲趙姓男子提供翹家少女吃住後，再餵以毒品，受害人少女小青因付不出毒品費，遭趙男施暴又被逼到街頭行乞，北市警循線查獲逮人，全案移送法辦。



原就讀台北市一間高職的女學生小青（化名）去年10月離家後，接受另一名女同學小羽（化名）的邀約到新北市三重區逛街，當晚就和小羽的趙姓男友3人同住一家旅館。



趙男在小青翹家期間多次提供她第二級毒品安非他命施用，事後要求她必須給付新台幣1萬2000元的毒品費。



小青無法支付毒品費時，趙男就持烤火燒紅的指甲刀施暴在她的手、腳等部位，造成小青腳部扭傷、腫脹，進而導致蜂窩性組織炎。



惡性重大的趙男還恐嚇強迫小青到新北市三重區正義北路一帶向路人乞討，收入都納入他的口袋。



台北市警察局少年警察隊為貫徹執行「防制毒品入侵校園」專案工作，結合台北市社會局、教育局所提供的情資，進而追查，查獲此案。



警方偵查發現，居無定所的趙男自民國105年8月至今年2月期間，共有多達10餘次毒品、性侵、妨害家庭和性剝削等犯案記錄，目前還因案遭通緝，趙男常提供毒品給未成年少年吸食後，再恐嚇脅迫控制他們，平日多住在雙北市的廉價旅館內。



經報請士林地檢署指揮偵辦，警方專案小組掌握趙男行蹤後，日前持拘票將趙男查緝到案，全案以毒品危害防制條例罪販賣第二級毒品、刑法恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，全案仍在偵辦中。（編輯：施燕飛/管中維）1070302