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關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
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3旅行社冒訂3萬張花東火車票 檢方偵辦

發稿時間：2018/03/02 13:23

最新更新：2018/03/02 14:52

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鐵路警察局查獲3大旅行社涉嫌找員工、親友當人頭訂車票，近3年搶走3萬5千多張花東火車票，全案依違反偽造文書罪移送花蓮地檢署偵辦。圖為車站售票窗口。中央社記者李先鳳花蓮攝　107年3月2日鐵路警察局查獲3大旅行社涉嫌找員工、親友當人頭訂車票，近3年搶走3萬5千多張花東火車票，全案依違反偽造文書罪移送花蓮地檢署偵辦。圖為車站售票窗口。中央社記者李先鳳花蓮攝　107年3月2日

（中央社記者盧太城花蓮縣2日電）花東民眾返鄉一票難求，鐵路警察局查獲3大旅行社涉嫌找員工、親友當人頭訂車票，近3年搶走3萬5千多張花東火車票，全案依違反偽造文書罪移送花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局和台鐵局今天上午在花蓮火車站聯合召開記者會表示，鐵路警察局「淨網專案」查獲3大旅行社涉嫌運用人頭、公共IP、英文訂票網頁不實證號冒訂台鐵局車票，已移送檢方偵辦。

鐵路警察局人員表示，旅遊業者為搶訂台鐵車票，竟運用大量員工身分證合法訂票或透過虛擬網路（VPN）繞至境外訂票、以網咖高速網路進行搶票、甚至利用台鐵局對外國旅客專設之英文訂票網頁以不實證號搶票，五花八門途徑逃避專案小組查緝。

鐵警專案小組從台鐵局所提供105、106年訂票異常資料篩選過濾，查緝各類違法訂票行為，近期陸續查緝不法旅行業者，移送花蓮地檢署偵辦。

鐵警局表示，專營韓籍、自由行陸客藝品店集團的某旅行社，為自身之利益，不惜遊走法律邊緣，運用旗下台北、花蓮關係企業員工、親戚朋友之身分證號。從民國106年起至今用52組身分證號訂走2萬7444張，票款總計約1千多萬元。

其中一家旅行社在台鐵局取票管道便民政策下，以投機行為利用網咖高速網路頻寬進行搶票，再利用對號列車自動售票機、超商、郵局等通路取票，規避查驗訂票證號。旅行社2名員工從105年1月至106年底，以虛擬身分證號進行訂票，期間共訂7682張，票款354萬5492元。

而台鐵局為加強服務外籍旅客利用網路訂購車票，從民國99年起增設英文訂票網頁，由於外國旅客護照編碼規則各國皆不盡相同，為便利外國旅客訂票，於英文訂票網頁未嚴定編碼檢查邏輯。

另一家旅行社遂利用英文訂票網頁系統限制較為寬鬆之便，以無效證號大量訂購台鐵車票。於105年8月至106年底訂走355張，票款總計15萬1555元。（編輯：施燕飛/方沛清）1070302

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