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新春彩券溢兌獎金 桃園警協助追回40萬

發稿時間：2018/03/02 16:02

最新更新：2018/03/02 17:03

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桃園市平鎮區一家彩券行，農曆過年期間溢兌了新台幣40萬元給中獎民眾，店家1日前往銀行兌獎才發現疏失，在警方協助下，順利找到中獎民眾歸還獎金。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月2日桃園市平鎮區一家彩券行，農曆過年期間溢兌了新台幣40萬元給中獎民眾，店家1日前往銀行兌獎才發現疏失，在警方協助下，順利找到中獎民眾歸還獎金。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市平鎮區一家彩券行，農曆年節期間溢兌了新台幣40萬元給中獎民眾，店家直到1日前往銀行兌獎才發現疏失，在警方沿途調閱監視畫面協助下，終於順利找到中獎者歸還獎金。

台灣彩券公司在過年期間舉辦新春大紅包增獎活動，除了大樂透高額彩金外，還增加100注百萬彩金的新春紅包。

桃園市警局平鎮分局平鎮派出所副所長蕭美賢今天受訪表示，2月18日(大年初三)上午10時左右，轄區內一家彩券行內出現一名婦人拿著中獎彩券要求兌獎，店員在確認婦人中了加碼的新春大紅包100萬元後，隨即扣除中獎稅額，拿了80萬元現金給中獎民眾。

蕭美賢表示，彩券行業者直到1日下午，拿著過年期間囤積的各式中獎票券向銀行兌換時，才發現大年初三所兌現的新春大紅包，未注意到有2名中獎者而溢兌40萬元，立即向警方求助，員警原本以為是附近居民，沿途調閱多組監錄畫面，沒想到一路北追，最後才找到了家住新北市的中獎者。

蕭美賢說，得知店家疏失溢兌，這名中獎者也立即匯回多領的彩金。中獎民眾說，如果害店員賠40萬元會很過意不去。

業者徐小姐也坦承，由於沒有任何中獎者的資訊，彩券行已經做好賠錢的打算，幸好有警方的協助，才順利找回這筆錢。（編輯：梁君棣）1070302

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