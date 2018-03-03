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女子陳屍頂樓家屬質疑 警:死因解剖釐清

發稿時間：2018/03/03 17:39

最新更新：2018/03/03 18:25

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從龍發堂返家的陳姓女子失蹤3週後，2日下午3時多被人發現躺臥在位於基隆愛三路的銀行頂樓機械室鐵櫃旁，明顯死亡，死因仍待釐清。圖為屍體發現地點。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年3月3日從龍發堂返家的陳姓女子失蹤3週後，2日下午3時多被人發現躺臥在位於基隆愛三路的銀行頂樓機械室鐵櫃旁，明顯死亡，死因仍待釐清。圖為屍體發現地點。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年3月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）從龍發堂返家的陳姓女子失蹤3週被發現陳屍在銀行頂樓且下半身赤裸，她的妹妹、特技演員陳竹音懷疑死因不單純。警方表示，法醫相驗未發現致死外傷，確切死因待解剖釐清。

基隆市政府警察局第一警分局副分局長林詔徹下午受訪指出，基隆地檢署檢察官今天上午11時會同法醫相驗，遺體外觀並無明顯外傷且死者皮膚已乾縮，無法確定死因，除採集下體及指甲檢體進一步檢驗外，並將擇日解剖釐清死因。

林詔徹說，警方已成立專案小組朝重大刑案方向偵辦。經初步勘查現場沒有打鬥痕跡，將調閱周遭監視器，除確認死亡時間外，並了解是否有可疑分子尾隨，另也將針對附近大樓商家、住戶逐一清查以釐清案情。

陳竹音今天在臉書（Facebook）貼出現場手繪圖，指出姊姊身穿高領黃底豹紋上衣，無法看見脖子是否有勒痕，下半身赤裸大腿可見屍斑。若是頭部因撞擊或因外力掐頸致死，在這個場景都無法排除任何可能性，更何況下半身赤裸有可能是姦殺，死狀十分可疑。她質疑警方若判定為無外力介入，是依什麼根據？

陳竹音上午在殯儀館受訪表示，姊姊在龍發堂住了12年一切平安，由於去年龍發堂爆發院內感染，高雄市衛生局勒令龍發堂停業後，在沒有完整配套下催促奶奶將姊姊帶回家，過幾天後就失蹤被發現陳屍在基隆市廟口附近的銀行頂樓，希望總統蔡英文能正視問題，多關注弱勢精神障礙族群。

檢警調查，死者患思覺失調症，昨天下午3時多被人發現躺臥在位於愛三路的銀行頂樓機械室鐵櫃旁地上。另外，遺體附近地面有疑似乾硬後的排泄物，四周並散落鞋子、襪子、內褲、長褲、紅色外套和牛仔外套，鑑識人員透過UV光源檢視沒有發現精液等可疑體液的螢光斑跡。由於死者身上沒有證件，在經家屬指認確定是2月9日通報失蹤的陳女。（編輯:孫承武）1070303

從龍發堂返家的陳姓女子失蹤3週後，被發現陳屍在銀行頂樓且下半身赤裸，她的妹妹、特技演員陳竹音（圖）受訪時認為死因不單純。中央社記者王朝鈺攝　107年3月3日從龍發堂返家的陳姓女子失蹤3週後，被發現陳屍在銀行頂樓且下半身赤裸，她的妹妹、特技演員陳竹音（圖）受訪時認為死因不單純。中央社記者王朝鈺攝　107年3月3日
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