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關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
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早餐店外配老闆娘頭中彈不治 檢警緝凶

發稿時間：2018/03/03 18:23

最新更新：2018/03/03 18:40

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高雄市旗山區一家早餐店陳姓越南籍老闆娘3日在店內遭槍擊，頭部眉心處中彈轉送義大醫院，傷者經9個多小時搶救，下午近4時不治。警方獲報封鎖現場進行採證調查，掌握店內女員工的蕭姓前夫涉重嫌，展開追緝。中央社記者程啟峰高雄攝　107年3月3日高雄市旗山區一家早餐店陳姓越南籍老闆娘3日在店內遭槍擊，頭部眉心處中彈轉送義大醫院，傷者經9個多小時搶救，下午近4時不治。警方獲報封鎖現場進行採證調查，掌握店內女員工的蕭姓前夫涉重嫌，展開追緝。中央社記者程啟峰高雄攝　107年3月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄市旗山區一家早餐店陳姓越南籍老闆娘今天在店內遭槍擊，頭部眉心處中彈轉送義大醫院，傷者經9個多小時搶救，下午近4時不治，檢警循線擴大追緝在逃的蕭姓凶嫌。

旗山警分局指出，旗山區延平一路早餐店越南籍陳姓女老闆上午7時30分在店內，遭店內同為越南籍阮姓女員工的蕭姓前夫嗆聲。30歲的陳女遭對方近距離開槍，第二槍要擊發時卡彈，蕭男隨即騎乘機車逃離現場，安全帽還掉在現場。

陳女眉心中彈，經送衛福部旗山醫院急救，再轉高雄義大醫院插管、進行開顱手術後，傷重在下午4時45分宣告不治。義大醫院指出，陳女進手術房開顱時，尚未取出卡在腦內子彈時即休克。

警方已過濾45歲的蕭男平日交友狀況，追緝他到案。初步清查，蕭嫌過去開砂石車，因涉廢棄物清理法官司纏身賣車，目前處於失業，去年底因對越南籍的妻子動手家暴，女方由法院核發保護令。

阮女媒體受訪表示，兩人今年1月離婚，前夫怪罪夫妻感情不好受老闆娘的影響，先前即常常到早餐店場騷擾老闆娘一家人，並出言恐嚇威脅。(編輯:孫承武) 1070303

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