/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

彰化民宅凌晨惡火 子與8旬母雙亡

發稿時間：2018/03/04 09:36

最新更新：2018/03/04 10:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
彰化市永安街一棟民宅4日凌晨起火，彰化縣消防局調派17輛消防車、40名消防員前往搶救，並在屋內發現一名84歲老婦、59歲男子失去生命徵象，母子送醫不治。（彰化縣消防局提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真　107年3月4日彰化市永安街一棟民宅4日凌晨起火，彰化縣消防局調派17輛消防車、40名消防員前往搶救，並在屋內發現一名84歲老婦、59歲男子失去生命徵象，母子送醫不治。（彰化縣消防局提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真　107年3月4日

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化縣府消防局今天獲報，彰化市永安街一棟民宅起火，母子葬身火窟。初步調查，高齡母親行動不便，孝順的兒子雖已結婚，仍常回老家照顧母親，凌晨惡火使兩人逃生不及。

彰化縣政府消防局今天凌晨3時19分獲報，彰化市永安街一處住宅發生火警，調派17輛消防車輛、40名消防員前往搶救，疑有兩人受困屋內，消防員拉起多條水線灌救，火勢清晨4時8分控制、4時34分熄滅。

消防局第一大隊長詹江洲說，起火民宅為3層樓透天厝，消防隊抵達發現濃煙密布，拉起多條水線控制火勢後，進入民宅3樓浴室找到一名59歲男子，接著在2樓發現一名84歲老婦，兩人呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往彰化基督教醫院急救。

詹江洲表示，起火地點疑為1樓室內，消防員打開鐵門，屋內濃煙大量竄出，目前現場未發現助燃物跡證，詳細起火原因及地點有待火災調查科釐清。

警方初步調查，兩名死者為母子關係，住在這棟透天厝約40年，1樓為服飾店，由於老婦行動不便，男子雖已結婚生子，仍常回老家照顧母親，男子的老婆及小孩則住附近另一棟新家。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070304

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP