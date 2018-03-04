彰化民宅凌晨惡火 子與8旬母雙亡

彰化市永安街一棟民宅4日凌晨起火，彰化縣消防局調派17輛消防車、40名消防員前往搶救，並在屋內發現一名84歲老婦、59歲男子失去生命徵象，母子送醫不治。（彰化縣消防局提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 107年3月4日

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化縣府消防局今天獲報，彰化市永安街一棟民宅起火，母子葬身火窟。初步調查，高齡母親行動不便，孝順的兒子雖已結婚，仍常回老家照顧母親，凌晨惡火使兩人逃生不及。



彰化縣政府消防局今天凌晨3時19分獲報，彰化市永安街一處住宅發生火警，調派17輛消防車輛、40名消防員前往搶救，疑有兩人受困屋內，消防員拉起多條水線灌救，火勢清晨4時8分控制、4時34分熄滅。



消防局第一大隊長詹江洲說，起火民宅為3層樓透天厝，消防隊抵達發現濃煙密布，拉起多條水線控制火勢後，進入民宅3樓浴室找到一名59歲男子，接著在2樓發現一名84歲老婦，兩人呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往彰化基督教醫院急救。



詹江洲表示，起火地點疑為1樓室內，消防員打開鐵門，屋內濃煙大量竄出，目前現場未發現助燃物跡證，詳細起火原因及地點有待火災調查科釐清。



警方初步調查，兩名死者為母子關係，住在這棟透天厝約40年，1樓為服飾店，由於老婦行動不便，男子雖已結婚生子，仍常回老家照顧母親，男子的老婆及小孩則住附近另一棟新家。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070304