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關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
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酒駕肇事 桃園男子恍神追撞釀3傷

發稿時間：2018/03/04 11:57

最新更新：2018/03/04 12:20

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桃園市平鎮區3日晚間發生一起追撞車禍，駕駛疑似酒後駕車恍神，直接追撞前方自小客車，巨大衝擊力道造成自己的車輛翻覆。（桃園市警局平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月4日桃園市平鎮區3日晚間發生一起追撞車禍，駕駛疑似酒後駕車恍神，直接追撞前方自小客車，巨大衝擊力道造成自己的車輛翻覆。（桃園市警局平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市平鎮區昨夜發生一起追撞車禍，駕駛疑酒後駕車恍神，直接追撞前方自小客車，造成對方駕駛、副駕駛及自己女兒受傷，由於酒測值高達0.22，警方訊後依公共危險罪移送法辦。

桃園市警局交通大隊平鎮分隊長黃仁廷今天受訪表示，這起追撞事故發生昨夜10時左右，39歲徐男駕駛自小客車載著4名乘客，行經平鎮區環南地下道時，疑似酒駕恍神直接追撞前方自小客車，巨大撞擊力更造成自己的汽車左側翻覆。

黃仁廷表示，警方針對駕駛施以酒測後發現，恍神的徐男酒測值達0.22mg/l，徐男供稱是在晚間7時受邀，帶著家人參加朋友餐會，席間有喝了些高粱酒，自認身體沒什麼狀況，才會冒險酒後駕車，現在不但釀災，坐在左後座的女兒還遭破裂車窗玻璃劃傷臉部破相，實在悔不當初。

黃仁廷指出，被撞的陳姓駕駛當時正載著懷有4個月身孕的妻子，無預警的遭後方車輛追撞時，陳男與妻子的頭部及頸部也遭輕微挫傷，所幸二人都有繫綁安全帶，才未造成更大的傷害。

警方訊後也將徐男依違反公共危險罪嫌，移送地檢署偵辦。（編輯：黃于）1070304

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