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南非李氏桿菌疫情 病源來自最大食品集團

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毒嫌上演假吞毒 瞞不過員警遭逮送辦

發稿時間：2018/03/04 17:49

最新更新：2018/03/04 18:11

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一名有毒品前科的戴姓騎士因形跡可疑遭警方攔查，戴男意圖將毒品拋棄遭警識破，隨即趴下佯裝吞毒，路過民眾見狀上前助警壓制戴男，成功將戴男逮捕送辦。（台北市警察局大安分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年3月4日一名有毒品前科的戴姓騎士因形跡可疑遭警方攔查，戴男意圖將毒品拋棄遭警識破，隨即趴下佯裝吞毒，路過民眾見狀上前助警壓制戴男，成功將戴男逮捕送辦。（台北市警察局大安分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年3月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）有毒品前科的56歲戴姓騎士因形跡可疑遭警方攔查，他趁下車時將身上毒品拋棄被警員識破，隨即趴下佯裝吞毒，路過民眾見狀也趕忙協助警員壓制戴男，成功逮人移送法辦。

台北市警察局大安分局安和路派出所警員於1日在轄內延吉街執行勤務時，察覺騎車經過的戴男形跡可疑，立即予以攔查，但戴男卻趁下車時乘機丟掉自己身上的毒品。

警方識破戴男丟毒舉動後，戴男竟隨即趴下佯裝吞毒，警員擔心他有生命危險欲取出毒品，有路過男性民眾見警方只有一人，也見義勇為協助警方共同成功壓制戴男。

被逮捕的戴男還不斷假裝要嘔吐，並直說「我好難過」，警員為免他有生命危險，立即通知救護車到場並請求支援。

支援警力到場後，也針對附近路面進行仔細搜查，這才發現被戴男趁亂棄置的毒品，揭穿這場騙局。現場共查獲一包重0.3公克的安非他命和吸食器一組。

戴男詢後坦承不諱，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070304

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