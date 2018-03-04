陸船摸黑越界捕撈 基隆海巡強靠登檢

中國大陸籍漁船「琼昌漁20322」（圖）摸黑越界到彭佳嶼海域捕撈還企圖逃逸，基隆海巡隊強靠登檢，鄭姓船長見狀只能乖乖就範，讓海巡隊帶回調查。（基隆海巡隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年3月4日

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）一艘中國大陸漁船摸黑越界進入彭佳嶼海域捕撈，見基隆海巡隊船艇尾隨竟加速蛇行落跑，但仍遭海巡強靠登檢，漁船鄭姓船長辯稱，不懂法律規定才會誤闖，不敢再來了。



基隆海巡隊結合澳底海巡隊執行「護永專案」，今天凌晨2時許PP-10033艇發現「琼昌漁20322」於彭佳嶼西北22.7浬處越界作業起網，因當時天色昏暗加上濃霧視線不佳，考量航行安全PP-10033艇尾隨盯住。



基隆海巡隊表示，當兩船約距離50公尺處時，PP-10033艇隨即打開探照燈照查看，陸船竟加速蛇行落跑，PP-10033艇趁陸船尚未起網完成航行速度慢順勢強靠登檢，海巡隊員上船後立即將船員集中並控制在駕駛台，鄭姓船長見狀只能乖乖就範，讓海巡隊帶至正濱漁港留置調查。



基隆海巡隊調查，此船2月24日上午10時從中國大陸福建省苔菉港出港，船上共有8名船員，除船艙內有38噸漁獲外，還有2噸漁獲尚未起網，鄭姓船長辯稱，因不懂法律規定才會誤闖越界捕撈，才剛下網就被逮，不敢再來了。



基隆海巡隊指出，依「兩岸人民關係條例」規定，因這艘陸船約174噸，依照噸位級距最高可罰新台幣240萬元，並沒入漁網、漁具及切割破壞起網設備。（編輯：張銘坤）1070304