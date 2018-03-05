釣魚遭日驅趕 漁會盼政府強硬護漁

影片來源：中央社

（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）一名吳姓釣友指出，昨天他搭娛樂漁船於宜蘭外海俗稱「黑水溝」釣魚時，遭日本公務船追逐並以水砲攻擊。蘇澳區漁會今天認為，漁船當時沒越界，期望政府要強硬護漁。



「決戰黑水溝，差點被押到日本，好險台灣派出2艘軍艦2艘海巡艦艇前來救援」吳姓釣友在臉書貼出影片，指出他昨天搭「東半球28號」娛樂漁船出海，前往宜蘭外海與日本與那國島中間俗稱「黑水溝」釣點釣魚時，卻遭日本水產廳公務船追逐並以水砲攻擊，所幸海巡署艦艇隨即趕往馳援。



吳姓釣友今天受訪時說，昨天凌晨約5時，他與10多名釣友搭乘「東」船剛抵達釣點時，日本水產廳公務船就逐漸逼近，並先以麥克風廣播驅離，之後還企圖登上娛樂漁船，但因船長擔心被拘捕就拒絕駛離，想不到日本公務船在後追逐娛樂漁船約兩個小時後開始噴水，沿途還廣播「立即停船！立即停船！」最後海巡署巡護船抵達現場護漁後，日方公務船才離開。



吳姓釣友表示，過去只聽過台灣漁民在釣魚台附近作業時會被日方驅趕、扣押，想不到現在連在「黑水溝」海釣也被趕。



「東」船李姓船東向中央社記者說，娛樂漁船當時沒有越界，日本公務船竟在台灣海域用強硬手段驅離，幾乎是侵門踏戶實在太過分；對於近日帶客人出海卻遭日方驅離，最後都只能立即返航，客人沒釣到只能退款，他粗估虧了新台幣10萬元，只能說「事情過了就算了，只要人船平安就好」。



蘇澳區漁會理事曾泰山受訪時說，目前蘇澳區漁會主要幹部正在日本與洽談台日漁業合作事宜，但日方近日居然在海上有這樣動作，實在太沒有誠意，也希望政府態度要硬起來，積極護漁。



蘇澳區漁民們說，「黑水溝」當地常可釣到紅飛刀、長尾鳥等高經濟魚類，是熱門知名釣點。（編輯/吳協昌）1070305



