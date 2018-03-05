/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡繆德生驚蟄張金鳳
>rss

釣魚遭日驅趕 漁會盼政府強硬護漁

發稿時間：2018/03/05 14:14

最新更新：2018/03/05 15:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：中央社

（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）一名吳姓釣友指出，昨天他搭娛樂漁船於宜蘭外海俗稱「黑水溝」釣魚時，遭日本公務船追逐並以水砲攻擊。蘇澳區漁會今天認為，漁船當時沒越界，期望政府要強硬護漁。

「決戰黑水溝，差點被押到日本，好險台灣派出2艘軍艦2艘海巡艦艇前來救援」吳姓釣友在臉書貼出影片，指出他昨天搭「東半球28號」娛樂漁船出海，前往宜蘭外海與日本與那國島中間俗稱「黑水溝」釣點釣魚時，卻遭日本水產廳公務船追逐並以水砲攻擊，所幸海巡署艦艇隨即趕往馳援。

吳姓釣友今天受訪時說，昨天凌晨約5時，他與10多名釣友搭乘「東」船剛抵達釣點時，日本水產廳公務船就逐漸逼近，並先以麥克風廣播驅離，之後還企圖登上娛樂漁船，但因船長擔心被拘捕就拒絕駛離，想不到日本公務船在後追逐娛樂漁船約兩個小時後開始噴水，沿途還廣播「立即停船！立即停船！」最後海巡署巡護船抵達現場護漁後，日方公務船才離開。

吳姓釣友表示，過去只聽過台灣漁民在釣魚台附近作業時會被日方驅趕、扣押，想不到現在連在「黑水溝」海釣也被趕。

「東」船李姓船東向中央社記者說，娛樂漁船當時沒有越界，日本公務船竟在台灣海域用強硬手段驅離，幾乎是侵門踏戶實在太過分；對於近日帶客人出海卻遭日方驅離，最後都只能立即返航，客人沒釣到只能退款，他粗估虧了新台幣10萬元，只能說「事情過了就算了，只要人船平安就好」。

蘇澳區漁會理事曾泰山受訪時說，目前蘇澳區漁會主要幹部正在日本與洽談台日漁業合作事宜，但日方近日居然在海上有這樣動作，實在太沒有誠意，也希望政府態度要硬起來，積極護漁。

蘇澳區漁民們說，「黑水溝」當地常可釣到紅飛刀、長尾鳥等高經濟魚類，是熱門知名釣點。（編輯/吳協昌）1070305

圖為「台日漁業協議」適用海域範圍。（取自外交部）圖為「台日漁業協議」適用海域範圍。（取自外交部）
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP