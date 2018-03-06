慈湖陵寢潑漆案 9人到案晚間交保

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園大溪區慈湖陵寢228遭人闖入潑漆，警方通知涉案10人到案說明，由於無人到案，警方今天拘提6人、1人主動到案，地檢署晚間依毀損等罪嫌分別諭知5萬元交保，晚間另2人主動到案，以3萬元交保。



桃園地方法院檢察署襄閱主任檢察官王以文今晚受訪表示，被告李男等人涉嫌潑漆毀損大溪慈湖陵寢一案，檢察官在勘驗現場、調閱監視錄影畫面、傳訊目擊者後，由桃園市警局大溪分局通知被告李男等10人到場接受詢問。



王以文表示，由於無人到案，檢察官在核發拘票後，今天上午，將被告李男等6人陸續拘提到案，另被告楊女等3人也先後自行到案，目前僅剩1人未到案。



檢察官偵訊後，認被告李男等人涉犯刑法公然侮辱公眾紀念處所、毀損之犯罪嫌疑重大，地檢署晚間依毀損等罪嫌，將拘提到案的6人與自行到案者分別諭知新台幣5萬元交保，晚間另有2人主動到案後以3萬元交保。



成員之一的羅宜交保後表示，潑漆所涉為毀損案，即使交保金降至5萬元還是太高不合理，當天負責拍攝的周男及李男一度被裁定8萬元交保，檢方最後才將保金改為5萬元。今晚的保金許多都是家人代墊，或是大家的生活費湊出來的。



羅宜說當天現場是完全開放空間，只有2名便衣及2名衛哨，因此一行人進入時不需任何強硬的突破動作，而便衣與衛哨也只是雙手舉高阻擋他們拍攝，但沒有阻擋他們潑漆。



主動到案的成員楊女指出，當天她負責拍照，會參與行動是要表達自己的理念，她認為威權時代的殺人魔不該持續用納稅人的錢，中國人就該回中國去。



警方執行拘提同時，自由台灣黨主席蔡丁貴除在臉書發文為成員找辯護律師，隨後也轉往地檢聲援。蔡丁貴強調，學生只是表達理念並沒有強硬破壞，而那些漆也是可清洗的。（編輯：林治平）1070305