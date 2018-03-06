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網售手機詐騙面交 一家人遭逮25人受害

發稿時間：2018/03/06 16:05

最新更新：2018/03/06 16:05

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）28歲梁男夥同親友假冒通訊行員工，在多家拍賣網站上佯稱約市價8成即可買到全新iPhone手機等熱門商品，受害者面交付款後仍取不到貨，半年內約25人受騙。警方逮捕3人到案，並移送法辦。

刑事局今天舉行「網路買賣陷阱多，約定面交仍受騙，偵破網拍詐騙集團案」破案記者會，偵查第九大隊副大隊長蔣叔君表示，無前科的梁男夥同25歲許姓前妻及媽媽的同居人56歲顏男共組詐騙集團。

經調查發現，他們是以假冒通訊行員工身分，在去年9月至今年2月期間於臉書、旋轉拍賣及蝦皮拍賣等網路平台發文，佯稱以市價8成販售全新iPhone手機和二手價遊戲點數卡等網拍熱門商品吸客，限量發售、限時搶購，且可分期付款和享有全新產品售後保固。

待受害人上鉤後，梁男等人就利用要求被害人先面交支付訂金交易，或指定將款項匯入人頭帳戶，但詐騙金額得手後，受害人遲未收到貨品且聯繫不上賣家才知受騙。

另外，梁男等人還利用買空賣空方式行騙，先向受害人收取訂金後，再向另一個網路賣家下單購買廉價商品，並告知受害人將尾款匯至自己帳戶（實為前述賣家帳戶），得知款項匯出後，梁男等人再向網路賣家佯稱匯錯過多款項要退餘款，待賣家金融帳戶遭凍結才驚覺遭利用詐騙。

警方依據被害人報案資料分析發現，梁男等人犯案半年期間，至少詐騙25人、共得手新台幣25萬餘元，受害者多為17、18歲的女學生居多。

為將詐欺犯嫌繩之於法，刑事局攜手桃園市警察局大溪分局共組專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦，經追查多月，於昨天在台南市東區將3人逮捕到案，並查獲犯案用行動電話5支、存摺4本、提款卡1張、預付卡申請書1份和租賃契約書等贓證物，全案移送法辦。（編輯：劉政權）1070306

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