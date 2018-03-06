追撞國道工程車 冷凍車駕駛斷肢身亡

國道3號南下通霄路段6日進行路面清掃作業，一輛廂型冷凍車疑未注意車前狀況，先後追撞工程警示防撞車及前方清掃車，導致失控翻覆，冷凍車駕駛送醫不治。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年3月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）27歲曾姓男子今天駕駛廂型冷凍車行經國道3號通霄路段，疑未注意車前狀況，追撞正在執行路面清掃作業的國道工程車，造成車輛翻覆受困，手臂幾乎遭截斷，送醫不治。



苗栗縣消防局下午3時30分許獲報，國道3號南下140.9公里通霄路段內側車道發生車禍，立即派遣後龍分隊人車前往，協助將受困的冷凍車曾姓駕駛脫困，曾男左手下臂幾乎斷成兩截，緊急送往通霄光田醫院時，已無呼吸心跳，經搶救仍宣告不治。



事故現場，曾男駕駛的廂型冷凍車側翻在車道上，車內留下大片血跡，冷凍車隔溫泡棉、鐵片、零件四散。



國道公路警察局第二大隊交通組長張弘杰指出，事故發生時，該路段正執行內側車道移動式路面清掃作業，曾男疑因未注意車前狀況，連續追撞工程警示防撞車及前方清掃車，導致失控翻覆，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1070306



