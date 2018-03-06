行政執行署聯合拍賣 進帳4971萬元

（中央社記者蕭博文台北6日電）法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉辦聯合拍賣會，拍賣各式動產、不動產，拍定總金額達新台幣4971萬2025元，民眾開心搶便宜，行政執行署也為國家收回鉅額稅費。



行政執行署今天發布新聞稿指出，這次拍賣的不動產，主要有桃園分署拍定桃園市平鎮區、桃園區等地土地，拍定金額共849萬餘元；彰化分署拍定彰化縣伸港鄉土地及建物，金額為2400萬餘元，總計各分署不動產拍定金額約4395萬6617元，績效良好。



此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計575萬5408元。包含台北分署拍賣沈園文化創意股份有限公司的手繪水墨畫，拍賣價金3萬1500元，及各式太陽眼鏡、香水及酒類禮盒，拍賣價金為26萬1050元。



士林分署則拍賣電源機械設備，拍賣價金60萬元，另有運動用品、衣服，也吸引眾多民眾參與應買，共拍出58件，拍賣價金26萬餘元。



台中分署拍賣2部小貨車，得款68萬餘元、22萬餘元。高雄分署拍賣2部小貨車，都以33萬元拍定。屏東分署拍賣納智捷小客貨車，以38萬餘元拍定。



新聞稿還提到，為提供民眾更便利繳納拍賣價金的方式，也因應行動支付新時代潮流，台北、屏東及宜蘭分署均提供行動支付服務，歡迎民眾持手機逛拍賣會，「嗶」聲後就能將得標物件帶回家。（編輯：李錫璋）1070306