警破毒品分裝工廠 專供各式盤商據點

警方6日晚間搜索隱身於新北市永和區，以43歲邱姓男子為首的毒品封（分）裝工廠集團，現場起獲各式毒品和包裝工具。（台北市警察局大安分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）以43歲邱姓男子為首的毒品封（分）裝工廠集團隱身於新北市永和區，為專門供應毒品大、中、小型盤商據點，警方昨晚執行搜索並逮捕3人，現場起獲各式毒品和包裝工具。



藏身在新北市永和區約半年餘的毒品封（分）裝工廠集團，主要以有侵占、傷害前科的邱男為首，另兩名成員為有槍砲、詐欺和竊盜前科的30歲張男，以及有毒品、竊盜、妨害風化前科的林男，為專門供應毒品大、中、小型盤商的據點。



台北市警察局大安分局偵查隊昨天晚上8時許持搜索票前往新北市永和區一帶執行搜索，當場查獲第二級毒品大麻35.59公克、第三級毒品梅片384.77公克、粉狀搖頭丸32.68公克、彩虹煙36.41公克（含一粒眠和FM2成分），並逮捕邱男、張男及林男等3人。



另現場還查扣大麻用真空包裝機一台、包裝毒品用的茶葉袋一批、監視設備四台、監視螢幕兩台等疑似毒品封裝工廠扣案證物。



警方認為這批犯嫌分工縝密且相關設備完善，立即同步通報警局鑑識中心派遣專業人員到場採證，全案朝毒品上游及毒品封（分）裝工廠方向偵辦。



根據警方深入調查了解，他們所選用的大麻是業內公認最頂級的大麻花，待大麻花等毒品運送到據點後，便開始進行秤重、分裝、高壓封口（膜）及販售作業，交易數量龐大，就連毒品大盤商都會到此大量採購。



另外，現場查獲到的新興毒品彩虹煙，因內容物多混摻有MDMA、愷他命、一粒眠及FM2等成分，外型漂亮且能吐出七彩雲霧，常吸引年輕人好奇吸食，因和早期強姦藥丸一樣內含一粒眠及FM2成分，具安眠效果常被使用做為昏迷女性。



全案詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1070307