/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃偉哲婦女節陳其邁蘇打綠
>rss

外籍移工未休假又沒加班費 雇主被起訴

發稿時間：2018/03/08 11:41

最新更新：2018/03/08 11:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇木春台中8日電）李姓婦人引進外籍移工到工廠工作，要求加班、做家務事，不只不給休假還少給薪資，不配合就拍打對方身體恐嚇，案件經移工報案後，檢方今天依違反人口販運防制法罪嫌起訴李婦。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，64歲李姓婦人是台中市太平區一家實業廠負責人，民國105年11月21日，李婦透過人力公司引進印尼籍勞工琳達（Linda），在工廠從事包裝工作。

李婦要求琳達週一至週五每日工作約11.5小時，每週六工作約8小時，每週日工作約8.5小時，其中每週六、日除在廠房從事包裝工作外，尚須洗碗、打掃，甚至必須到李婦住家做洗衣、洗車、打掃等家務。

李婦未依勞動基準法規定，每7日給予1日休息，及延長工作時間依法加給工資，且琳達不願加班或從事家務未達李婦要求，李婦便用力拍打琳達身體，或以「再這樣我就打你喔」、「沒有打妳就擦不乾淨」等語恐嚇。

琳達不得不依命加班及從事家務工作，至106年2月24日止，計遭剝削勞動所得金額達新台幣5萬372元，經琳達撥打1955專線求助並報警處理。

李婦向檢警供稱，琳達每日工作未超過8小時，且每週六、日均有休息，她並未要求從事打掃等家務事，也不曾拍打、恐嚇。

但檢方查出琳達工作3個月僅休假2個晚上，薪資僅領取3萬2752元，顯然不符合相當報酬，今天依違反人口販運防制法起訴雇主。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070308

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP