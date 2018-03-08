外籍移工未休假又沒加班費 雇主被起訴

（中央社記者蘇木春台中8日電）李姓婦人引進外籍移工到工廠工作，要求加班、做家務事，不只不給休假還少給薪資，不配合就拍打對方身體恐嚇，案件經移工報案後，檢方今天依違反人口販運防制法罪嫌起訴李婦。



台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，64歲李姓婦人是台中市太平區一家實業廠負責人，民國105年11月21日，李婦透過人力公司引進印尼籍勞工琳達（Linda），在工廠從事包裝工作。



李婦要求琳達週一至週五每日工作約11.5小時，每週六工作約8小時，每週日工作約8.5小時，其中每週六、日除在廠房從事包裝工作外，尚須洗碗、打掃，甚至必須到李婦住家做洗衣、洗車、打掃等家務。



李婦未依勞動基準法規定，每7日給予1日休息，及延長工作時間依法加給工資，且琳達不願加班或從事家務未達李婦要求，李婦便用力拍打琳達身體，或以「再這樣我就打你喔」、「沒有打妳就擦不乾淨」等語恐嚇。



琳達不得不依命加班及從事家務工作，至106年2月24日止，計遭剝削勞動所得金額達新台幣5萬372元，經琳達撥打1955專線求助並報警處理。



李婦向檢警供稱，琳達每日工作未超過8小時，且每週六、日均有休息，她並未要求從事打掃等家務事，也不曾拍打、恐嚇。



但檢方查出琳達工作3個月僅休假2個晚上，薪資僅領取3萬2752元，顯然不符合相當報酬，今天依違反人口販運防制法起訴雇主。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070308