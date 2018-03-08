921地震受災戶 王冠渝立志成消防尖兵

台北市消防局新進女學員王冠渝為九二一地震受災戶之一，有感獲得許多消防員幫助而立志加入行列，成為消防尖兵。中央社記者黃麗芸攝 107年3月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市消防局新進女學員王冠渝為九二一地震受災戶之一，有感獲得許多消防員幫助而立志加入行列，受訓期間體能成績雖一度吊車尾，但憑「轉個彎就到」樂觀信念，終成浴火鳳凰。



消防局今天上午在台北市內湖訓練中心舉辦新進人員職前訓練成果展演，以救災實境演練方式，考驗73名消防新血的個人單項消防戰技、團隊合作救援車禍事故及搶救複合式火災等項目。



參加演練的王冠渝來自南投、現年21歲，在她年僅2歲時就和家人一起經歷九二一大地震，事發當晚，全家人都睡在一起，瞬間天搖地動，父母親分別抱著她和姊姊倉皇逃出家門，懷有身孕的母親隔天就產下弟弟，劫後餘生有驚無險。



王冠渝接受中央社訪問時表示，地震造成透天厝住家的樓梯坍塌，雖然因年紀小對事發當下沒有記憶，但卻記得後來家園重建過程中，父親經常騎車載她去看新房子。



談到當年逃生過程，王冠渝說，因當時餘震不斷，一家人逃出後就躲在車上休息，但大腹便便的母親隔天出現產兆，卻因當地醫院斷水斷電，而轉送到較遠的彰化地區醫院平安生產。



王冠渝有感曾獲得許多消防人員的幫助，加上工作相對穩定，在獲得家人支持下，她高中畢業後就毅然決然報考消防特考加入行列。



她笑說，受訓期間感到最吃力的就是體能訓練項目，像是重訓跑步1萬公尺，男生最快40多分鐘就完成，自己的成績卻耗時63分鐘且還是全班倒數，經常在及格邊緣遊走的她，憑著「轉個彎就到（終點）」的信念，終於成功結訓。



對於救護訓練方面相對拿手，王冠渝表示，全賴擔任醫院行政人員的姊姊從旁協助、教導，才更快進入狀況。



她指出，真正成為消防人員後，才發現火場和平常在電視上看到的不同，實際到場可感受到高溫，加上氧氣瓶氣體較乾燥，其實都是在相對辛苦的條件下工作。近來看到花蓮震災情形，也期許自己能早點投入支援。



另有13人則是在擔任過消防替代役後，決定加入消防行列。其中，黃右傑表示，出勤救護當下能夠即時救回寶貴人命，很有意義及成就感，進而埋下這個志願種子，希望能更精進相關救援技巧，為社會貢獻。（編輯：張芷瑄）1070308



