對蔡丁貴噴生髮水 抗議者1萬元交保

大陳島鄉情文化促進會全台聯合會理事長胡志偉（前中）9日上午朝自由台灣黨黨主席蔡丁貴噴生髮劑遭逮，檢方晚間訊後諭令胡志偉以新台幣1萬元交保。中央社記者王揚宇攝 107年3月9日

（中央社記者王揚宇、劉建邦台北9日電）獨派團體今天舉行記者會時，大陳島鄉情文化促進會全台聯合會理事長胡志偉朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮劑；警方帶回胡志偉等3人移送北檢，訊後諭令胡男1萬元交保。



故總統蔣介石棺柩2月28日遭獨派青年潑漆，涉案青年的辯護律師何朝棟等人，今天上午在北社舉行記者會說明後續。過程中胡志偉與陳姓、黃姓男子等3人闖入現場抗議，胡男並朝蔡丁貴噴灑不明液體。



警方獲報到場後將胡志偉等3人帶回，訊後移送台北地檢署偵辦，胡志偉新台幣1萬元交保，陳男與黃男則是限制住居。



胡志偉交保後受訪表示，噴生髮水是要凸顯對方用激烈的手段，違反中華倫理道德文化與儒家思想，「現場有人罵我們是中國豬、對我的夥伴架拐子，我們不排除提出告訴。」



胡志偉說，「蔣公的歷史功過，我們不能判定，應由歷史判定，也呼籲所有人如果不喜歡蔣公銅像，歡迎聯絡大陳鄉親，我們會安置好」。



台北市警察局中正一分局發布新聞稿表示，45歲胡男等3人因不滿蔣介石靈柩遭人潑灑紅漆，相約前往記者會現場，到場後與蠻番島嶼社成員發生口角衝突，並毀損台灣北社辦公室大門、監視器，其中胡男對蔡丁貴噴灑生髮劑。



警方說，胡男等3人坦承涉案，涉及毀損部分被害人暫不提告，訊後依無故侵入他人住宅罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。（編輯：黃瑞弘）1070309



