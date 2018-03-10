盜領重病外祖父92萬 女判刑1年半

（中央社記者蕭博文台北10日電）桃園市一名鄭姓女子利用照顧重病外祖父的機會，從存摺中得知提款密碼，進而盜領外祖父存款、退休俸共92萬元。高院日前依偽造文書罪判鄭女1年6月徒刑，緩刑4年。



鄭姓女子另涉侵占外祖父現金2萬多元與消費券3600元，高院依侵占罪判刑3月，緩刑2年。



台灣高等法院判決書指出，鄭姓女子的外祖父原本住在桃園榮民醫院護理之家，因病重於民國98年轉院至新北市板橋區一家醫院。



榮民之家員工於轉院時，將鄭姓女子外祖父的物品轉交給鄭女保管，鄭女侵占其中現金新台幣2萬4808元，及3600元的消費券。



鄭姓女子取得外祖父郵局存摺後，發現存簿末頁寫有「1012」，猜測這組數字應為外祖父的提款密碼，前往郵局盜蓋外祖父印章，臨櫃輸入密碼盜領64萬5000元存款；鄭女見外祖父郵局存款所剩無幾，再盜領外祖父退休俸及郵局剩餘存款共28萬元。



鄭姓女子的外祖父98年7月死亡，其女兒前往郵局申請交易明細，經郵局人員提醒有筆退休俸請領有問題，全案才曝光。但鄭女否認犯行，辯稱所領款項都用在醫療與喪葬費，並指外祖父是在轉院後告訴她密碼。



高院承審合議庭認為，依醫院函覆資料顯示，鄭姓女子的外祖父入院時已呈現木僵、昏迷狀態，直到過世前健康狀況都未改善，豈可能告知鄭女郵局提款密碼。



榮民之家員工也證稱，鄭姓女子的外祖父入住榮家時已無法說出密碼，工作人員因此陪他前往郵局重新申請密碼，隨後記載在郵局存簿並交由會計保管，鄭女的外祖父根本不知新密碼，就算跟他說了，他也記不住。



合議庭審酌全案卷證，認為鄭姓女子犯罪事證明確，考量鄭女照顧外祖父固然可貴，但侵占現金、消費券，又盜領存款、退休俸，犯後矢口否認犯行，未見悔意，但顧及鄭女沒有其他犯罪紀錄，因此宣告緩刑，但要求鄭女將所有款項還給外祖父的法定繼承人。



判決書指出，鄭姓女子侵占罪部分判刑3月，緩刑2年確定；鄭女另涉行使偽造私文書罪判刑1年6月，緩刑4年，此部分仍可上訴。（編輯：李亨山）1070310