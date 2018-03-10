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基隆嶼周邊開放磯釣 首起釣客落海身亡

發稿時間：2018/03/10 12:59

最新更新：2018/03/10 17:34

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新北市吳姓男子10日上午搭船前往基隆嶼東北坑外礁磯釣時，不慎失足落海，頭部重創，經送醫急救仍回天乏術。圖為基隆嶼東北坑外礁磯釣一景，非新聞事件。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年3月10日新北市吳姓男子10日上午搭船前往基隆嶼東北坑外礁磯釣時，不慎失足落海，頭部重創，經送醫急救仍回天乏術。圖為基隆嶼東北坑外礁磯釣一景，非新聞事件。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年3月10日

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）新北市一名男子今天搭船前往磯釣時，不慎失足落海頭部受到重創，經送醫急救仍回天乏術，這是去年3月開放基隆嶼周邊18座島礁磯釣以來首起落海身亡事件。

新北市45歲吳姓男子上午6時許搭乘娛樂漁船前往基隆嶼東北坑外礁磯釣，上午9時50分許不慎失足落海，船上人員將吳男救起後隨即返航回到八尺門漁港，經送往基隆醫院急救後，上午11時許宣告不治。

基隆市府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀表示，吳姓釣客落海時均有依規定穿著救生衣及釘鞋，市府自去年3月1日開放基隆嶼周邊18座島礁磯釣以來曾發生3起落海事件，業者都在第一時間回報市府，其中1名釣客受到輕傷送醫治療，另外2名釣客則自行游回礁石。

蔡馥嚀指出，由於活動地點為離島及未開發礁石，釣客從事活動前需充分了解並簽寫切結書，不過，市府有要求娛樂漁船除需依規定投保相關保險外，必須另外為從事磯釣活動的釣客加保傷害保險200萬元及附加投保傷害醫療保險新台幣20萬元。

蔡馥嚀呼籲，通常剛落水時身體會完全沒入水中，約10多秒後才會浮起，這段時間應捏緊鼻子閉住氣息，一手保護頭部，待頭部浮起後，再用口吸氣，並以口鼻同時呼氣。

身體並保持微向後仰姿勢臉部朝上，同時設法離開浪腳附近的激浪區，游向空曠海域，並盡量避免身體碰撞礁石，游至空曠海域後捲曲身體，降低失溫情形，釣友則可在第一時間使用無線電通報娛樂漁業漁船，等待救援時，設法引導落水人員游往安全方向。（編輯：李亨山）1070310

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